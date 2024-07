Epic Games'te ücretsiz olan oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:10

Güncelleme: 28.07.2024 - 00:10

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz verdiği içerikler F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi oldu.

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için kısaca metroidvania türünde bir oyun olarak görülüyor, normalde 159 TL'ye satılıyor. Epic, 1 Ağustos'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bunun yanında Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi ücretsiz olarak 1 Ağustos'a kadar oyun kütüphanesine eklenebilecek.

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz oyunları bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.