Epic Games'te ücretsiz olan oyunlar belli oldu

Epic Games, ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi ücretsiz olarak veriliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:10
Epic Games'te ücretsiz olan oyunlar belli oldu
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz verdiği içerikler F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi oldu.

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için kısaca metroidvania türünde bir oyun olarak görülüyor, normalde 159 TL'ye satılıyor. Epic, 1 Ağustos'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bunun yanında Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi ücretsiz olarak 1 Ağustos'a kadar oyun kütüphanesine eklenebilecek.

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz oyunları bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.


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