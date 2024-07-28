Epic Games'te ücretsiz olan oyunlar belli oldu
Epic Games, ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi ücretsiz olarak veriliyor.
Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz verdiği içerikler F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi oldu.
EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU
F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için kısaca metroidvania türünde bir oyun olarak görülüyor, normalde 159 TL'ye satılıyor. Epic, 1 Ağustos'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bunun yanında Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi ücretsiz olarak 1 Ağustos'a kadar oyun kütüphanesine eklenebilecek.
Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz oyunları bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.
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