Epic Games'te indirim var! Hangi oyunlar indirime girdi?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:49

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:49

Epic Games'in indirim sezonları farklı dönemlerde oluyor. Yeni başlayan Epic Saving indirimleri kapsamında bazı popüler oyunlarda yüzde 85 oranında indirim bulunuyor. Pek indirime giren oyunlar hangileri oldu?

EPIC GAMES İNDİRİMİNDE HANGİ OYUNLAR YER ALIYOR?

Platformda yeni başlayan indirim sezonu 19 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Bu kapsamda yüzde 90 oranında indirim olan Need for Speed Heat Deluxe Edition 269,99 TL'ye ve Titanfall 2: Ultimate Edition 107,99 TL'ye kadar düşmüş durumda. Platformda, yüzde 85 oranında indirim gören Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 1.499 TL'den 224,99 TL'ye, Thief Simulator 22,35 TL'ye, Battlefield V Defunitive Edition 74,99 TL'ye ve Battlefield 1 Revolution ise 224,99 TL'ye kadar düştü.

Epic Games'te onlarca oyunda en az yüzde 25 oranında indirim iki hafta boyunca devam edecek.