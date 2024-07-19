Epic Games'de Yaz İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:55

Güncelleme: 19.07.2024 - 13:55

Epic Games her hafta yeni bir oyunu ücretsiz olarak vermesi platformu daha popüler hale getiriyor. Yaz İndirimleri'nin de başlamasıyla platformda dikkat çeken indirimler var. Popüler oyunlarda bile yüzde 86'lara varan indirim söz konusu.

EPIC GAMES YAZ İNDİRİMLERİ'NDE NELER ALINIR?

Yıllar önce Epic Games, GTA 5'i ücretsiz olarak sunmuştu. Platformda şu andaki indirimle 749 TL olan oyun yüzde 50 indirimle artık 374,50 TL. Bunun yanında Avatar: Frontiers of Pandora yüzde 50 indirimle 1.199 TL'den 599,50 TL'ye kadar düşüyor.

Geçen yıllarda ödüllere doymayan Alan Wake 2 de yüzde 35 indirimle 592,80 TL'ye satın alınabiliyor.

Hogwarts Legacy, yüzde 60 indirimle 439 TL, The Witcher 3: Wild Hunt 207 TL'ye kadar indi.

Cyberpunk 2077 499,50 TL'ye inerken, Saints Row 112,26 TL'ye kadar düştü. Bunun yanında da pek çok oyunda indirim 18 Temmuz'da başlayan indirimler 1 Ağustos'a kadar devam edecek.