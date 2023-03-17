Epic Games'te Rockstar oyunlarına inanılmaz zam

Epic Games özellikle yaptığı indirim ve verdiği ücretsiz oyunlarla dikkat çekiyor. Zam dalgasına katılan Epic'te Rockstar oyunlarına inanılmaz zamlar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:23
Epic Games'te Rockstar oyunlarına inanılmaz zam
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Epic Games mağazası verdiği ücretsiz oyunlarla geçen yıllarda oyunseverlerin cebine seslenmişti. Bazı popüler oyunları da kısa süreliğine de olsa ücretsiz hale getiren Epic, bu sefer zam haberleriyle gündeme geldi. Steam'de yaşanan artışların ardından zam furyasına Epic Games de katıldı. Rockstar oyunlarına inanılmaz zamlar geldi. 

EN POPÜLER İKİ OYUNUN FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Epic Games'in kısa bir süre önce kış dönemi indirimleri sona erdi. Bunun ardından indirimle 98 TL'ye satılan Red Dead Redemption 2, 1.150 TL'ye kadar çıktı. Oyunun Ultimate Edition versiyonu ise 1.700 TL'ye kadar çıkıyor.

Grand Theft Auto V: Premium Edition ise platfromda yıllar önce ücretsiz verilen oyunlardan biri olmuştu, geçen indirimde 84.50 TL'ye satılan oyun 551.25 TL'ye kadar yükseldi.

İlk zamların Rockstar Games oyunlarına geldiği ancak ilerleyen günlerde diğer oyunlara da bu zamların gelmesi bekleniyor.


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