Erkekler dikkat! Cep telefonları sperm kalitesini gerçekten etkiliyor mu? İşte bilimsel yanıtı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:57

Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun, insan üreme sağlığını, özellikle de sperm kalitesini olumsuz etkileyebileceği yönündeki hipotez, yıllardır bilimsel araştırmaların ve kamuoyunun ilgi odağı oldu.

Şimdiye kadar bu konudaki çalışmalar çeşitli sonuçlar ortaya koydu, bazıları radyasyonun belirgin bir etkisi olmadığını gösterirken, diğerleri fazla cep telefonu kullanımını sperm kalitesinin düşmesiyle bağdaştırılıyor.

Son kesitsel bir çalışma ise Cenevre Üniversitesi ve İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Bu çalışmada, 2005 ile 2018 yılları arasında altı askerlik merkezinde toplanan 18-22 yaş arası 2886 İsviçreli erkeğin verileri kullanılarak cep telefonu kullanımı ile sperm sayısı arasında bir ilişki arandı.

CEP TELEFONU SPERM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Çalışmayı yürütenler, erkeklerin yaşam tarzı, genel sağlık durumu ve cep telefonu kullanım sıklığına dair ayrıntılı anketler doldurduklarını açıkladılar. Sonuçlar, cep telefonu sık kullanımı ile sperm konsantrasyonu anlamına gelen sperm kalitesinde bir azalma olduğu olduğu görüldü.. Haftada bir kez veya daha az cep telefonu kullanan erkeklerin ortalama sperm konsantrasyonunun, günde 20 kez veya daha fazla cep telefonu kullananlardan daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Ancak, yazarlar sperm hareketliliği ve morfolojisi ile cep telefonu kullanımı arasında bir ilişki bulamadı. Bu çalışma, önceki araştırmalardan daha kapsamlıdır ve elektromanyetik dalgaların meni kalitesi üzerinde etkisi olup olmadığına dair devam eden bilimsel görüş birliğini sorguluyor.

Araştırmacılar, önümüzdeki dönemde elektromanyetik dalgaya maruziyeti doğru bir şekilde ölçmeyi ve cep telefonu kullanımının farklı türlerini de inceleyen yeni bir çalışma başlatmayı planlıyor.

Çalışma Fertility and Sterility dergisinde yayımlanmıştır. Bu sonuçlar, cep telefonlarının uzun süreli kullanımının erkek üreme sağlığını etkileyebileceğine dair önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Ancak cep telefonlarının sperm kalitesini etkilemesi konusunda daha fazla araştırma ve kesin kanıt gerekiyor. Bu yüzden de ilerleyen süreçlerde yapılacak olan testler ve araştırmalar önem arz ediyor.