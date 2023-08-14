Ertelendiği söylenen iPhone SE 4 modeli için yeni detaylar!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:06

Güncelleme: 14.08.2023 - 00:06

Apple'ın yeni iPhone SE 4 modeli için daha önce ertelendi ya da yakında tanıtılmayacak denilmişti. Yeni ortaya çıkan iddialarda ise telefonun 2024 yılında değil 2025 yılında çıkacağı ve eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisinde yer alan özelliklerin ekleneceği söylendi.

İKİ YIL SONRA TANITILABİLİR

iPhone SE 4 için söylendiği kadarıyla 5G desteği sunacak ilk model olacak ve 2024 yılının sonlarında üretim bandına girecek. USB-C çıkışlı olması beklenen yeni iPhone SE'de ise Face ID yer alacak. iPhone 15'lerle hayatımıza girmesi beklenen yeni eylem tuşu da SE 4'te yer alacağı söylenen detaylar arasında yer alıyor.

Telefonda bunun yanında 6.1 inç çentikli OLED ekran yer alacak deniyor.