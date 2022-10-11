Apple bu kez şaşırtabilir! iPhone SE 4'ün olası tasarımı

11 Ekim 2022 Salı, 10:48

Apple, amiral gemilerine alternatif olarak uygun fiyatlı olarak geçen iPhone SE modelini ilk kez 2016 yılından tanıtmıştı. Teknoloji devi, iPhone SE serisinin ikinci modelini 2020, üçüncü modelini ise 2022 yılında pazara sundu. Şirket, şimdi de 2024 yılında iPhone SE 4 modelini tanıtmak için hazırlanıyor.

iPHONE SE, XR TASARIMINDA OLACAK GİBİ DURUYOR

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple’ın yeni tanıtacağı iPhone SE 4 modelinde XR tasarımını kullanacak. Yani iPhone SE serisinde fiziksel tuş kalkacak. Fakat Face ID özelliği hala gelmezken Touch ID ise yerinde sayacak. Parmak izi okuyucusunun ise önden alınarak cihazın yan tarafına taşınması bekleniyor. Şirket, bir ticari marka özelliği olarak bu serideki modellerde Touch ID özelliğinin kalmasını istiyor. Bir başka iddiaya göreyse şirketin aslında bu özelliği sürdürmesinin maliyeti düşürmek için yaptığı söyleniyor.

iPhone SE 4 modelinde aynı zamanda 6.1 inç büyüklüğünde LCD ekran kullanılacak. Serinin son iki cihazında da aynı tasarımı kullanıp neredeyse hiçbir özelliği değiştirmemesi birçok kişi tarafından eleştirilmişti Buna karşılık bir süre önce tanıtılan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde çentik tasarımından uzaklaşıp Dynamic Island'a geçildi.

Apple hakkında sık sık sızıntı haberi paylaşan Ross Young, iPhone SE 4 modelinde ek olarak Dynamic Island özelliğinin bulunacağını da paylaştı. Fakat bu özelliğin son çıkan iPhone 14 Pro modellerinde kullanıldığı için henüz orta sınıftaki modele gelmesi uzak görünüyor.

Yeni çıkacak ürünle ilgili şimdilik ek bir bilgi mevcut değil. Cihazın tanıtılacağı net tarihin de ileriki zamanlarda ortaya çıkması bekleniyor.