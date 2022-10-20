iPhone SE 4 için yapılan en gerçekçi konsept tasarımı

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:20

Telefonun nasıl görünebileceği hakkında bugüne kadarki en iyi görüntüyü sunan görseller, iPhone SE'ün iPhone XR'a benzer olacağını gösterdi.

Teknoloji devi Apple, yakın zamanda yeni telefonları iPhone 14 ailesini bizlerle buluşturdu. Bunun ardından ise şirketin yeni nesil iPhone SE’yi ne zaman tanıtacağı merak konusu olmaya başladı. Kaynaklar, dördüncü nesil SE’nin 2024’te tanıtılabileceğini iddia etti

Geçtiğimiz günlerde ise iPhone SE 4 hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bu bilgiler, telefonun tasarımı ve bazı özellikleriyle ilgili bilgileri açığa çıkararak telefonun fiyat/performans konusunda oldukça iyi olabileceğini gösterdi. Şimdi ise merakla beklenen cihazın şu ana kadar yapılmış en iyi konsept tasarımı paylaşıldı.

APPLE'IN HER YAPTIĞI KONUŞULUYOR ANCAK iPHONE 4 BÖYLE OLURSA GÜNDEMİ BİR SÜRE MEŞGUL EDER

Webtekno'nun haberine göre iPhone SE 4’ün nasıl görünebileceği konusunda bize ipucu veren görüntüler, Ian Zelbo isimli sanatçı tarafından oluşturuldu. Zelbo, teknoloji analisti Jon Prosser’ın isimsiz kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak bu render’ları üretti. Frontpagetech’in haberine göre Prosser’a iletilen bilgiler, telefonun teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi sunmadı; ancak telefonun tasarımı ile ilgili belki de şu ana kadarki en gerçekçi görüntüleri bizlere göstermiş oldu.

Görüntüleri incelediğimizde dördüncü nesil iPhone SE’nin, 2018’de tanıtılan iPhone XR’a büyük bir benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz. Apple’ın bir önceki SE’ye göre değişikliklere giderek ekranı büyütmesi de bekleniyor. Buna ek olarak telefonda çentiğin yer alması da dikkatlerden kaçmıyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler de Apple’ın yeni SE’nin tasarımında bu tarz yeniliklere gidebileceğini ortaya koymuştu. Söylentilere göre iPhone SE 4, 6,1 inçlik LCD ekran ve çentikle gelecek. Telefonun üç renk seçeneği ile piyasaya sürüleceği de iddialar arasında. Ayrıca SE 4’ün Face ID’ye sahip olup olmayacağı belli değil. İddialara göre şirket, TrueDepth kamera kullanmayarak, masrafları azaltmak için SE 4’te Face ID yerine Touch ID’yi tercih edebilir. Bunu da parmak izi okuyucusunu telefonun yan tarafına çekerek yapabilir.

2024’te gelebileceğine dair söylentiler bulunan iPhone SE 4 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Cihaz hakkında ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler ile karşılaşabiliriz. Ancak o zamana kadar, en azından bize telefon hakkında oldukça iyi bir fikir veren bu görsellerle yetinmek zorundayız.