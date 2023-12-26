Eski mezarda 2 bin 300 yıllık antik çarpım tablosu bulundu

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:06

Çin’in merkezindeki bir mozolede, eski bazı yazılı çarpım formülleri bulundu. Arkeologlar, Hubei Eyaletindeki Qinjiazui bölgesini kazarken, üzerinde matematiksel tabloların yazılı olduğu, muhtemelen 2 bin 300 yıldan daha önce yazılmış bambu şeritleriyle karşılaştılar.

KAĞIT YAYGINLAŞMADAN ÖNCE BAMBU KULLANILIYORDU

Chip'in aktardığı ayrıntılara göre keşfi bir basın toplantısında açıklayan Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, eski bambu parçalarının, çatışan yedi devlet arasındaki şiddetli çatışmayla karakterize edilen Savaşan Devletler dönemine kadar uzanan bir mezarda bulunduğunu söyledi. Jingzhou Müzesi’nden Yang Kaiyong’un söylediğine göre, M1093 olarak bilinen gömü alanı muhtemelen Kral Chu Xuan veya Kral Chu Wei’nin MÖ 369’dan 329’a kadar olan saltanatına kadar uzanıyor.

Bambu şeritler, kağıdın yaygınlaşmasından önceki dönemde bu bölgedeki en popüler yazı malzemesiydi. Qinjiazui bölgesinde, tipik olarak sadece bir veya iki santimetre genişliğinde ve birkaç santimetre uzunluğunda olan bu şeritlerden çok sayıda bulundu.

YAKLAŞIK 30 BİN KELİME HALİNDE BİRLEŞTİRİLECEK

M1093, şimdiye kadar tespit edilen mezarlar arasında en fazla sayıda şeridi içeren alan olarak öne çıkıyor. Yang, Qinjiazui’de bulunan büyük miktardaki yazı kalıntıları hakkında yaptığı açıklamada “toplamda 3 bin 910 bambu parçasının ortaya çıkarıldığını” söyledi ve ekledi: “1 bin 200 ila 1 bin 500 bambu parçasının toplam yaklaşık 30 bin kelime halinde birleştirilebilmesi bekleniyor.”

Bulunan yazılar, eski Çin eğitiminin temelini oluşturan Altı Sanat da dahil olmak üzere çeşitli farklı konuları kapsıyor. Bu Altı Sanat’ın arasında okçuluk, binicilik, kaligrafi, müzik, ritüel uygulamalar ve matematik gibi disiplinler yer alıyor.

Araştırmacılar şeritlerden birinde çarpım formüllerinin yanı sıra Jiujiushu olarak bilinen cebirsel tablonun bilinen en eski örneğini de buldular. Antik notların kapsadığı diğer konular arasında tıp, hayvancılık ve ünlü Çinli filozof Konfüçyüs’ün öğretileri yer alıyor. Araştırmacılar, diğer konuların yanı sıra “at yetiştirme” ve “hastalık reçeteleri” hakkında bilgiler içeren bambu şeritler de buldular.