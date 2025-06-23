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Eski popülerliğini yitirse de Palworld için Türkçe dil desteği geliyor

Eski popülerliğini yitirse de Palworld için Türkçe dil desteği geliyor

23.06.2025 16:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eski popülerliğini yitirse de Palworld için Türkçe dil desteği geliyor

Pokemon'a benzerliği ile dikkat çeken ve çok kısa süre içinde milyonlarca aktif oyuncuya seslenen Palworld için yeni desteklenen diller geliyor. Bunlardan biri de Türkçe oluyor.

Palworld'e 25 Haziran'dan itibaren yeni diller eklenecek. Latin Amerika İspanyolcası, Endonezce, Vietnamca, Türkçe, Leh dili ve Tayca gibi yeni diller ekleniyor. 

Oyunun yapımcısı Krafton, daha önce Palworld'ü mobil tarafa da getireceklerini duyurmuştu. 

Bu mobil oyun PUBG Studios tarafından geliştirilecek ve tamamen yeni çok oyunculu, açık dünyaya sahip hayatta kalma odaklı olacak. Ana oyunda olduğu gibi Pals adı verilen yaratıklarla savaşacaksınız. 

Palworld bilmeyenler için Pokemon dünyasına yenilikler getirmiş, silah kullanabilen Pokemonlar sunmuştu. Steam'de erken erişimde olan oyun yüzde 25 indirimde ve 11,24 dolara satılıyor.

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