Eski Windows bilgisayarı olanlar için yeni güncelleme

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:40

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:40

Microsoft'un Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı belli oldu. Microsoft, nispeten eski olan bilgisayar kullanıcılarının Edge tarayıcısını daha iyi performansta kullanması için Edge'in WebUI 2.0 entegrasyonuna başladı.

EDGE TARAYICISI DAHA HIZLI OLACAK

Edge'i hızlandırma çalışmaları birkaç ay önce başladı. SSD'si olmayan ya da 8 GB'den daha düşük RAM'lere sahip bilgisayarlarda yüzde 76'ya kadar yüksek performans sunulmuştu. Bu kapsamda WebUI 2.0 entegrasyonu Edge ayarlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Edge, çok yakında sunulacak bir güncelleme ile ayarlar bölümü de WebUI 2.0 entegrasyonuna kavuşacak.