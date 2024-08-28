Microsoft'un yerli ortağı, GPT 4o-mini ile işletmelere %90 maliyet avantajı sağlıyor

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:26

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:26

Üretken yapay zeka tüm sektörlerde yaygınlaşırken, dünya çapında bilgi teknolojileri alanında çalışanların %75’i tarafından kullanılıyor. Yapay zekaya yönelik artan kurumsal ilgi, şirkete özel yapay zeka uygulamaları geliştirme talebini de yükseltti. Verimliliğe en çok katkıda bulunan ve iş süreçlerine tam uyum sağlayan yapay zeka çözümlerini arayan şirketlerin maliyet konusundaki kaygılarını azaltacak haber ise, Microsoft iş ortağı olan, %100 yerli sermayeli BT şirketi PEAKUP’tan geldi. PEAKUP, Yapay Zeka Çözümleri Birimi’yle işletmelerin, kendilerine özel yapay zeka modellerini %90 daha az maliyetle geliştirme fırsatından yararlanabileceğini duyurdu.

Konuya dair ayrıntıları paylaşan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “OpenAI’ın GPT-4o mini modeli, Microsoft Azure OpenAI Studio’da kullanıma sunuldu. Bu hizmet, yüksek maliyetler nedeniyle yapay zeka projelerini askıya alan veya erteleyen kuruluşlar için önemli bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Microsoft tarafından yapay zeka geliştirme konusunda sertifikalandırılan; Londra, Dubai ve İstanbul ofislerinde 100'ü aşkın çalışanıyla hizmet veren PEAKUP olarak, Yapay Zeka Çözümleri Birimimizle, şirketlerin yapay zeka dönüşümünü Microsoft teknolojileriyle, çok daha uygun maliyetlerle başlatıyoruz" dedi.

GPT 4o-mini, Microsoft Azure OpenAI Studio’da %90 maliyet avantajı sağlıyor

Hız bakımından GPT-4’ü geride bırakan GPT-4o mini, Microsoft'un yatırımcıları arasında olduğu OpenAI tarafından “en maliyet-etkin model” olarak 18 Temmuz’da tanıtıldı. Modelin eğitilmesini sağlayacak ince ayar (fine-tuning) hizmetinin 23 Eylül 2024’e kadar ücretsiz sunulduğu açıklandı. Bu tarihe kadar günlük 2 milyon token limitinin aşılması durumunda ve bu tarihten sonra, 1 milyon token için 3 dolar ödeme yapılacak şeklinde bir fiyatlandırma modeli duyuruldu.

Bu modelin maliyetleri düşüreceğini söyleyen PEAKUP Yapay Zeka Çözümleri Ekip Lideri Yavuz Buruk, “GPT-4o mini'nin sağladığı maliyet avantajı, özellikle gerektirdiği yüksek bütçeler sebebiyle yapay zeka projelerini askıya alan kuruluşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yapay zeka projelerinde uzmanlaşan PEAKUP olarak biz de, Microsoft'un Azure platformuna taşıdığı bu yeniliklerle kuruluşlara özel yapay zeka çözümlerini %90 daha az maliyetle geliştirebiliyoruz. GPT-4o mini'nin getirdiği bu fırsatı, şirketlerin günlük iş süreçlerini kolaylaştıracak araçlara dönüştürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapay zeka çözümü talep eden şirket sayısı üç kat arttı

Microsoft sistemlerinde Azure OpenAI Studio kullanılarak GPT-4o mini ile geliştirilme yapılabildiğini belirten Yavuz Buruk, "Microsoft ve OpenAI ortaklığı, OpenAI'ın bu hesaplı modeline doğrudan erişim olanağı sunuyor. Nitekim buradaki fırsat, iş dünyası tarafından da fark edilmişe benziyor. Temmuz sonundan bu yana PEAKUP'a gelen yapay zeka geliştirme taleplerinde üç kat artış gördük. Şirketler, bu avantajı kaçırmamak için İK, satış, pazarlama, tedarik gibi süreçlerde yapay zeka destekli chatbot geliştirerek kullanıcı, çalışan ve müşteri deneyimini iyileştirmek istiyor. Bunun için de Microsoft tarafından AI & Machine Learning on Microsoft Azure Advanced Specialization sertifikasına sahip, yapay zeka özelleştirme konusunda yetkinliğini kanıtlamış bir teknoloji şirketi olan PEAKUP'a başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Küresel oyuncu, %100 yerli sermayeli, 12 yıllık teknoloji şirketi

Microsoft'un yapay zeka ve makine öğrenmesi konularına odaklanan ve ortaya koyduğu başarılı kullanım senaryolarıyla bahsi geçen alanlarda uzmanlığını kanıtlayan iş ortaklarını sertifikalandırdığını söyleyen Ahmet Toprakçı ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“%100 yerli sermayeyle 12 yıl önce yola çıkan PEAKUP, kurulduğu günden bu yana toplumu geleceğe teknolojiyle hazırlama vizyonuyla, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyan teknoloji partnerleri arasında konumlanıyor. Microsoft çözümlerinde, özellikle de yapay zeka yetkinliklerinde uzmanlaşmış sertifikalı ekibimizle bini aşkın müşterimizin ve 1 milyonu aşkın kullanıcının teknoloji deneyimlerinin en güçlü temas noktasıyız. %90 maliyet avantajıyla kuruluşlara özel yapay zeka chatbot geliştirme hizmetini Londra, Dubai ve İstanbul’daki ofislerimizin her birinde sunuyor; Copilot, Copilot Studio ve Azure AI teknolojilerini kullanarak ihtiyaç duyulan yapay zekayı tasarlıyoruz. Bu araçların daha kolay benimsenmesi sürecinde de şirketleri yalnız bırakmıyor, gerekli eğitim ve atölyeler yardımıyla şirketlerin Microsoft yapay zeka teknolojilerine yaptıkları yatırımların dönüşünü en iyi şekilde almaları için sürecin tamamına aynı titizlikle yaklaşıyoruz. Üstelik bunu yaparken iş ortaklarından olduğumuz Microsoft'un ilkeleri ışığında, veri güvenliğine, yapay zekanın etik kullanımına ve gizliliğe gereken özeni gösteriyoruz.”