Evrenin sonu nasıl olacak? Büyük donma mı, büyük çöküş mü?

Yıllardır evrenin durmaksızın genişlediği fikrini geçerli olarak kabul ediyoruz. Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar, bu genel kabule farklı bir bakış açısı getiriyor. Artık evrenin bir gün kendi içine çökerek yeni bir “Büyük Patlama” ile sona erebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Evrenin nasıl sonlanacağı sorusunun merkezinde, “karanlık enerji” adı verilen ve doğası henüz tam anlaşılamamış gizemli bir güç yer alıyor. James Webb Teleskobu gibi gelişmiş araçlarla evreni daha yakından incelememize rağmen, karanlık enerjinin ne olduğunu halen net bir şekilde ortaya koyamadık.

BAZI TEORİLER VAR

Chip'te yer alan bilgilere göre bilim insanları, karanlık enerjinin evrenin kaderini belirleyen önemli bir unsur olduğunu düşünüyor. Buna göre iki olasılık var: Eğer karanlık enerji sabit kalır ve evren sonsuza dek genişlemeye devam ederse, evrenin sıcaklığı giderek düşer ve her şey durgunlaşır. Böylece “büyük donma” diye anılan soğuk ve hareketsiz bir evren ortaya çıkar.

Öte yandan, karanlık enerji zamanla değişiyorsa işler daha farklı gelişebilir. Bu durumda evren genişlemeyi bırakıp, kendi içine doğru çekilmeye başlayabilir. Sonunda yoğunluğun ve sıcaklığın arttığı, “tekillik” denen bir aşamaya varılır. Böyle bir çöküş, yeni bir başlangıcın, yani başka bir Büyük Patlama’nın habercisi olabilir.

Şu an için bu senaryolardan hangisinin gerçek olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Evren hala birçok bilinmezi içinde saklıyor ve karanlık enerjiyi anlamak, evrenin sonunu çözmek için çok önemli.

Araştırmalar devam ediyor ve evrenin nasıl işleyeceği, Güneş’in geleceği gibi sorular gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni bilgiler, bazı soruları yanıtlarken bir o kadar da yeni sorular ortaya çıkarıyor. Evrenin gizemi ise çözülmeyi bekliyor.