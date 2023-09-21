Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir asteroit Dünya'ya geliyor: NASA alarmda... Yok edilmeye çalışılıyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 18:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 18:00

NASA, Dünya için potansiyel bir tehdit oluşturan yaklaşık olarak Empire State Binası büyüklüğündeki Bennu adlı asteroiti incelemek ve saptırmak için önemli bir görevi başlattı. Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali, ciddi bir tehlike olarak kabul ediliyor.

Gökbilimciler, her altı yılda bir Dünya'ya yaklaşan Bennu'yu izliyorlar. Ancak gerçek tehdit, Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya çarpma potansiyeline sahip olması. NASA, böyle bir felaketi önlemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor.

DÜNYA'YA CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR

Bennu, boyutu itibarıyla Dünya'ya ciddi zararlar verebilecek kadar büyük. Eğer çarparsa, altı mil genişliğinde bir krater oluşturabilir ve 600 mil yarıçaplı bir alanda büyük tahribata yol açabilir.

NASA, bu tehdidi incelemek ve potansiyel olarak önlemek için OSIRIS-REx adlı uzay aracını yedi yıl önce gönderdi. Uzay aracının temel amacı Bennu'dan örnekler toplamaktı. Bu örnekler, asteroidin bileşimi ve davranışını anlamak için büyük önem taşıyor.

OSIRIS-REx, 2020 yılında Bennu'nun yüzeyine tarihi bir iniş yaparak kayalık malzemeleri topladı. Bu, NASA'nın uzayda toplanan en önemli numuneyi elde etmesini sağladı.

Uzay aracı, Bennu'dan topladığı numuneleri içeren bir kapsülü 24 Eylül'de Dünya'ya geri gönderecek. Bu kapsül, Dünya'nın atmosferine büyük bir hızla girecek ve özel paraşütler kullanılarak kontrol edilebilir bir hıza getirilecek. Numunelerin Dünya'ya sağlam bir şekilde ulaştırılması için titiz bir planlama yapılıyor.

DÜNYA'DA BULUNAN YAŞAMIN BAŞLANGICI ORTAYA ÇIKABİLİR

Bu görevin ötesinde, Bennu'dan toplanan numuneler güneş sistemimizin oluşumu hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü'nde yönetici yardımcısı olan Nicola Fox, bu numunelerin güneş sistemi oluşumu ve Dünya'da yaşamın başlangıcı gibi konularda aydınlatıcı olabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, NASA'nın Bennu asteroiti üzerinde yürüttüğü bu görev, hem gezegenimizi koruma hem de evrenimiz hakkında büyük potansiyel bilgi edinme çabasının bir göstergesidir. Asteroit tehdidi belirsiz bir gelecekte olabilir, ancak bu görevden elde edilen bilgiler, bir gün kozmik bir felaketi önlemekte kullanılabilir.