Dört devasa asteroit Dünya'ya yaklaşıyor: '37 çift katlı otobüs büyüklüğünde...'

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:25

Asteroitler, Güneş'in yörüngesinde dolanan ve bin kilometreye yakın çapa ulaşabilen kaya parçalarıdır. Sık sık Dünya'nın yakınlarından geçtiklerine şahit olduğumuz gibi kimi zaman da atmosferden geçerek Dünya'ya isabet ettikleri bilinmektedir.

Dünya'ya yaklaştığı söylenen bu dört asteroitten en büyüğü ilk kez 2002 yılında keşfedildi ve NASA'nın Kaliforniya'daki araştırma merkezi tarafından 467336 (2002 LT38) numarasıyla kodlandı.

YAKLAŞAN ASTEROİTLER VE BOYUTLARI

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu asteroitlerin Dünya'nın yakınlarından geçeceği tarihler ve boyutları şu şekilde:

23 Haziran Cuma günü, Dünya'yı teğet geçecek olan asteroit, 2023 MU 'nun çapı yaklaşık 93 metre

'nun çapı yaklaşık 24 Haziran Cumartesi günü, Dünya'nın yakınından geçecek olan 2008 LG2 adlı asteroidin çapı yaklaşık 54 metre

adlı asteroidin çapı yaklaşık 24 Haziran Pazar günü Dünya'nın yakınından geçecek olan 2023 MF1 adlı asteroidin çapı yaklaşık 66 metre

adlı asteroidin çapı yaklaşık 24 Haziran Pazar günü Dünya'nın yakınından geçecek olan ve aralarında en büyük boyuta sahip LT38 adlı asteroidin çapı ise yaklaşık 450 metre

Farklı boyutlardaki dört asteroit NASA tarafından "yakın yaklaşım" olarak sınıflandırıldı, ancak herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Dünya için tehdit oluşturabilecek asteroitlerin şimdiye dek 10 binden azı tespit edildi.

İNSANLIK İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Geçtiğimiz yıl, NASA uzay aracı DART, gezegensel savunmanın bir parçası olarak, rotasından saptırma amacıyla kasıtlı olarak bir asteroide çarpmıştı.

Böylelikle insanlık ilk kez bir gök cisminin doğal yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı.

NASA şefi Bill Nelson, konuya ilişkin demecinde, "Bu, gezegen savunması ve insanlık için bir dönüm noktasıdır" dedi.

NASA tarafından sağlanan verilere göre DART uzay aracı, asteroidin yönünü "saf kinetik güçle değiştirme" ana hedefine ulaştı.