Facebook ismini değiştiriyor

20 Ekim 2021 Çarşamba, 09:28

Son dönemde birçok skandal ve ifşanın ortasında kalan ve kamuoyunu tatmin edemeyen açıklamalarda bulunan Facebook ismini değiştirme kararı aldı.

Haber platformu Verge’de yer alan haberde Facebook’un çatı şirketinin adını değiştirmeyi ve bu sayede imajını düzeltmeyi planladığını aktardı. Sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus’u da barındıran şirketin aynı isimle olduğunu hatırlatan medya kuruluşu 28 Ekim’de yapılacak Connect isimli yıllık toplantıda şirketin adının da kamuoyuna duyurulacağının da altını çizdi.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.