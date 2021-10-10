Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı
Facebook, e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları’nda arazi satışına karşı önlemler aldığını bildirdi.
Facebook’un kurumsal sitesinden yapılan açıklamada, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlarda arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Facebook'un, Instagram ve Whatsapp’in kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.
Bundan böyle Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.
BBC, Amazonlarda geniş arazilerin Facebook Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.
Facebook hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu’nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.
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