Instagram çöktü: Facebook'tan açıklama geldi
Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden internet kullanıcıları, sosyal medya platformu Instagram'a erişim problemi yaşadıklarını bildirdi.
ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram uygulamasında akış yenilememe sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.
Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.
Problemle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun dünya çapında olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.
6 SAATLİK ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI
Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullanmıştı.
FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook, kesintinin farkında olduklarını, bir an önce işleri normale döndürmek için çalıştıklarını bildirdi:
"Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."
Kaynak: Sputnik Türkiye
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