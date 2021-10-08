Instagram çöktü: Facebook'tan açıklama geldi

08 Ekim 2021 Cuma, 22:10

ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram uygulamasında akış yenilememe sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.

Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

Problemle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun dünya çapında olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. 6 SAATLİK ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz günlerde 6 saatlik erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin bilgi bulunmazken birçok Twitter kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini ifade etmişti.



