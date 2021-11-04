Facebook Türkiye yetkilileri: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz

Dijital Mecralar Komisyonu'na giden Facebook Türkiye yöneticileri açıklama yaptı. Şirket temsilcileri, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 15:37
Facebook Türkiye yetkilileri: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz
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Facebook yeni adıyla, Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuştu.

Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" dedi.

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Yeşil "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



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