Facebook'un Campus uygulaması iki yılın ardından rafa kalktı

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:45

Facebook, lansmanından iki yıldan kısa bir süre sonra, uygulamasının üniversite öğrencileri için tasarlanmış bir bölümü olan Campus'ü sonlandırıyor. "Facebook içinde Facebook" olarak tanımlanan Campus uygulamasının kullanıcıları özel bir haber akışına erişebiliyor ve üniversite hayatına odaklanan gruplara, etkinliklere ve sohbet odalarına katılabiliyorlardı. Ayrıca, kullanıcıların uygulamadaki diğer öğrencileri bulabilecekleri ve arkadaş olabilecekleri bir dizin de içeriyordu.



Facebook sözcüsü Leah Luchetti, tüm profillerin, grupların, gönderilerin, etkinliklerin ve diğer Campus içeriğinin kalıcı olarak silineceğini belirtti. Kullanıcılar, Campus verilerini, bölümün kullanılamayacağı 10 Mart'tan önce indirebiliyor. Ayrıca Facebook, kullanıcıları bir uygulama içi mesajla kapatma konusunda bilgilendirdi.



Eylül 2020'de başlatılan Campus, ilk olarak, kullanıcıların yalnızca okullarındaki diğer öğrencilerle etkileşim kurabilmeleri için her biri diğerlerinden ayrılmış 30 ABD okulu ile pilot uygulama yaptı. Ana Facebook uygulamasından ayrıldı ve kullanıcıların ana Facebook profillerinden ayrı Campus profillerine sahip olmalarına izin verdi. Facebook sonunda Campus'ü 60 kolej ve üniversiteyi içerecek şekilde genişletti ve TechCrunch'ın belirttiği gibi, Ocak ayına kadar daha fazla kolej ekleme planlarından bahsediyordu.



FACEBOOK'UN KENDİSİ DE BİR ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE BAŞLAMIŞTI

Mark Zuckerberg ve birkaç sınıf arkadaşı, ilk olarak TheFacebook olarak adlandırılan platformu Harvard'da kurdu ve başlangıçta yalnızca Harvard öğrencileriyle sınırladı.

Ancak son yıllarda, artık ana şirket Meta'nın bir parçası olan Facebook, genç kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için mücadele veriyor. Geçtiğimiz yıl sızdırılan firma içi bildirimler, ana uygulamanın genç kullanıcılarının sayısının 2019'dan bu yana yüzde 13 azaldığını ve bu sayının düşmeye devam edeceğini gösteriyordu. Şirketin araştırmaları da ayrıca genç kullanıcıların uygulamayla eski kullanıcılara kıyasla çok daha az etkileşim kurduğunu gösteriyor.

Kaynak: CHIP Online