Facebook'un çatı şirketi Meta Platforms hisseleri, yüzde 20 değer kaybetti

03 Şubat 2022 Perşembe, 15:50

Facebook'un çatı şirketi Meta Platforms hisseleri, sosyal medya şirketinin günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelecek çeyrekte gelir artışında yavaşlama beklentisini açıklamasıyla yüzde 20 değer kaybetti.

Şirket bu duruma Apple'ın cihazların gizlilik ayarlarında yaptığı değişikliklerin ve TikTok gibi rakiplerin artmasının neden olduğunu açıklarken Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı 1.930 milyardan 1.929 milyara gerileyerek ilk kez bir önceki çeyreğin gerisinde açıklandı.

Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerde Meta hisselerinde yaşanan düşüşle şirketin piyasa değerinde 200 milyar dolar düşüş yaşandı. Twitter, Snap ve Pinterest gibi sosyal medya şirketlerinin piyasa değerlerinde de 15 milyar dolar düşüş yaşandı.