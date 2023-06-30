FAST, nanohertz kütleçekim dalgaları için önemli kanıtlar buldu

Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:51

Güncelleme: 30.06.2023 - 14:56

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOC) ve diğer enstitülerden bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, Perşembe günü Research in Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı.

Kütleçekimsel dalgalar, uzay-zaman dokusunda hızla hareket eden kara delikler gibi büyük cisimler tarafından üretilen "dalgacıklara" deniyor.

41 AY BOYUNCA DÜZENLİ KADANSLARLA 57 MİLİSANİYELİK PULSARLARI İZLEDİ

Bilim insanları, FAST'ın yüksek hassasiyetinden yararlanarak 41 ay boyunca düzenli kadanslarla 57 milisaniyelik pulsarları izledi.

Bilim insanları, sonunda 4.6 sigma istatistiksel güvenirlik seviyesinde nanohertz kütleçekim dalgalarının tahmin edilmesiyle uyumlu olan ve milyonda iki yanlış alarm olasılığı olan dört kutuplu korelasyon izi için önemli kanıtlar buldu.

Bilim insanlarına göre, nanohertz kütleçekim dalgaları, evrenin yapısının oluşumunu anlamada ve evrendeki en büyük kütleli gök cisimleri olan süper kütleli kara deliklerin büyümesini, evrimini ve birleşmesini araştırmada yardımcı olacak.

NAOC araştırmacısı ve Peking Üniversitesi Profesörü Li Kejia, nanohertz kütleçekim dalgalarının tespitinin, oldukça düşük frekansları, uzun periyotları ve ışık yılı süren dalga boyları nedeniyle çok zor olduğunu söyledi.

Çin'de Ocak 2020'de resmi faaliyete geçen FAST teleskobu, dünyanın en hassas radyo teleskobu olarak biliniyor.