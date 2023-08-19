Fenomenlik 'tehlikeli' iş
Kitleleri etkileme gücü olan “fenomenler”in video içeriği yapım ve yayın faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı riskler taşıdığı için “tehlikeli” sınıfına alındı.
Sosyal medya, günümüzde
önemli bir gelir kaynağı
haline geldi. Binlerce hatta
milyonlarca takipçisi olan ve
fenomen haline gelen kişiler
paylaştığı bir ürün ya da bir linkle
binlerce lira kazanıyor.
Son zamanlarda sosyal medyada, markaların tanıtımı için önemli prodüksiyonlarla hazırlanan paylaşımlara daha fazla şahit oluyoruz. Markalar, tanıtım için ayırdıkları bütçelerinin büyük bir kısmını fenomen dediğimiz kişilerle işbirliğine ayırıyor ve bu işbirliğine verdiği paranın fazlasını kazanıyor.
Sosyal medya için video hazırlayan fenomenlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından duruş bozukluğu gibi ergonomik riskler taşıdığı ifade edildi. Bu risklerin çeşitli meslek hastalıklarına neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda yapılan iş “tehlikeli” olarak nitelendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i ile söz konusu tebliğin ekindeki “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”nde güncelleme yapıldı.
EN AZ BİR SGK’Lİ
Buna göre, “Video içeriklerinin yapım ve yayın faaliyetleri (Fenomenler (influencer’lar) ve vlogger’lar tarafından)” maddesi “tehlikeli” sınıfına eklendi.
Karar bireysel olarak yapılan
sosyal medya fenomenliği
için geçerli değil. Fenomenin
yanında en az bir SGK’li çalışanı
bulunması gerekiyor. Ayrıca
fenomenlerin çalışanlarına
tehlike sınıfına göre eğitim
vermesi, yaptığı işin risk analizini
çıkarması ve bir acil durum eylem
planı hazırlaması şart.
EKİP OLARAK ÇALIŞMA ŞARTI VAR
İş Güvenliği Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abidin Özler, “Dijital içerik üreticisi eğer dışarıda video çekimi yapıyorsa, ona göre iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü teknik emniyet tedbirlerini almak zorunda kalacak. Bu düzenleme, ekip olarak çalışan influencer’ları kapsıyor” dedi. Özler, tebliğde yapılan değişiklikle huzur hakkı alan kişilerin kongre ve toplantıya katılmak, araştırma yapmak gibi faaliyetlerinin de “az tehlikeli” sınıfına dahil edildiğini söyledi.
Öte yandan fenomen olmak
için, sosyal medyada etki
yaratacak içeriklere sahip
olmak, insanların ilgisini
çekecek içerikler üretmek,
güçlü iletişim becerilerine sahip
olmak gibi özelliklere sahip
olmak gerekiyor. Fenomenler
özellikle YouTube, Instagram,
TikTok gibi platformlarda video,
fotoğraf, hikâye ve yazılı içerikler
paylaşarak kendilerine özgü bir
tarz oluşturuyorlar.
(Erol Bilecik)
INDEX, NET KÂRINI YÜZDE 42 ARTIRDI
Bilişim teknolojileri dağıtım
şirketi Index, 2023’ün ilk yarısında
net kârını yüzde 42 artırarak 340
milyon TL’ye, yüzde 64 artan net
satışlarını ise 16.6 milyar TL’ye
çıkardı. Şirket brüt kâr tutarını
yüzde 109 artırarak 907.7 milyon
TL’ye yükseltti. Index Grup
Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Bilecik, 200’den fazla dünya
teknoloji devinin distribütörlüğünü
yaptıklarını anımsatarak
“Teknolojinin artık diğer bütün
sektörler için vazgeçilmez
bir yatırım olması nedeniyle
yakın gelecekte hem
bireysel hem de kurumsal
teknoloji ürünlerine
yönelik talep artmaya
devam edecek” dedi.
GM’NİN YENİLERİ GELDİ
Yerli teknoloji şirketi General
Mobile (GM), GM Phoenix 5G ve GM
24 Pro ürünlerini tanıttı.
İki cihaz 31 Ağustos’ta
piyasaya çıkacak. GM
Phoenix 5G, 200MP
AI Matrix kamerasıyla
öne çıkıyor.8 çekirdekli
işlemcisi ve 16 GB’a
varan RAM teknolojisi var. GM 24
Pro’nun 5000mAh pil ömrü ve 33W
hızlı şarjı tüm gün kullanım sağlıyor.
General Mobile
Strateji ve İş
Geliştirmeden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
İlkay Cihaner, “İş
modelimizi her geçen
gün geliştiriyor ve
genişletiyoruz” dedi.
(Ümit Önal)
TÜRK TELEKOM’DAN
7 MİLYAR TL YATIRIM
Türk Telekom’un konsolide gelirleri 2023 ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 67.2 artarak 17.9 milyar TL’ye çıkarken yılın ilk altı ayında konsolide gelirleri 33.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin yatırım harcamaları ise yılın ilk yarısında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77 artarak 7 milyar TL oldu.
Türk Telekom Üst Yöneticisi
(CEO) Ümit Önal, “Yıl
sonunda; konsolide faaliyet
gelirlerinde yıllık artışın
yaklaşık yüzde 67-70 aralığında,
FAVÖK’ün yaklaşık 25-27
milyar TL aralığında, yatırım
harcamalarının da yaklaşık
19-21 milyar TL aralığında
gerçekleşmesini planlıyoruz”
dedi.
SEKTÖRDEN
- Param, Avrupa’nın lider fintek markalarından Twisto’yu satın aldı. Param Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz, “Satın alma stratejimiz, hızlı büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası” dedi.
- Microsoft’un Siber Sinyaller Raporu’na göre, özellikle dünya kupası gibi büyük ölçekli spor müsabakaları ve eğlence etkinlikleri, yüksek çalışan ve izleyici sayılarıyla yoğun bir veri havuzu oluşturarak siber saldırılara zemin hazırlıyor.
- Cep telefonu üreticisi
vivo’nun, Türkiye’deki
marka elçisi şarkıcı ve
oyuncu Murat Boz oldu.
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