Fenomenlik 'tehlikeli' iş

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Sosyal medya, günümüzde önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Binlerce hatta milyonlarca takipçisi olan ve fenomen haline gelen kişiler paylaştığı bir ürün ya da bir linkle binlerce lira kazanıyor.



Son zamanlarda sosyal medyada, markaların tanıtımı için önemli prodüksiyonlarla hazırlanan paylaşımlara daha fazla şahit oluyoruz. Markalar, tanıtım için ayırdıkları bütçelerinin büyük bir kısmını fenomen dediğimiz kişilerle işbirliğine ayırıyor ve bu işbirliğine verdiği paranın fazlasını kazanıyor.

Sosyal medya için video hazırlayan fenomenlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından duruş bozukluğu gibi ergonomik riskler taşıdığı ifade edildi. Bu risklerin çeşitli meslek hastalıklarına neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda yapılan iş “tehlikeli” olarak nitelendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i ile söz konusu tebliğin ekindeki “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”nde güncelleme yapıldı.

EN AZ BİR SGK’Lİ

Buna göre, “Video içeriklerinin yapım ve yayın faaliyetleri (Fenomenler (influencer’lar) ve vlogger’lar tarafından)” maddesi “tehlikeli” sınıfına eklendi.

Karar bireysel olarak yapılan sosyal medya fenomenliği için geçerli değil. Fenomenin yanında en az bir SGK’li çalışanı bulunması gerekiyor. Ayrıca fenomenlerin çalışanlarına tehlike sınıfına göre eğitim vermesi, yaptığı işin risk analizini çıkarması ve bir acil durum eylem planı hazırlaması şart.



EKİP OLARAK ÇALIŞMA ŞARTI VAR



İş Güvenliği Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abidin Özler, “Dijital içerik üreticisi eğer dışarıda video çekimi yapıyorsa, ona göre iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü teknik emniyet tedbirlerini almak zorunda kalacak. Bu düzenleme, ekip olarak çalışan influencer’ları kapsıyor” dedi. Özler, tebliğde yapılan değişiklikle huzur hakkı alan kişilerin kongre ve toplantıya katılmak, araştırma yapmak gibi faaliyetlerinin de “az tehlikeli” sınıfına dahil edildiğini söyledi.

Öte yandan fenomen olmak için, sosyal medyada etki yaratacak içeriklere sahip olmak, insanların ilgisini çekecek içerikler üretmek, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor. Fenomenler özellikle YouTube, Instagram, TikTok gibi platformlarda video, fotoğraf, hikâye ve yazılı içerikler paylaşarak kendilerine özgü bir tarz oluşturuyorlar.



(Erol Bilecik)



INDEX, NET KÂRINI YÜZDE 42 ARTIRDI



Bilişim teknolojileri dağıtım şirketi Index, 2023’ün ilk yarısında net kârını yüzde 42 artırarak 340 milyon TL’ye, yüzde 64 artan net satışlarını ise 16.6 milyar TL’ye çıkardı. Şirket brüt kâr tutarını yüzde 109 artırarak 907.7 milyon TL’ye yükseltti. Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 200’den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yaptıklarını anımsatarak “Teknolojinin artık diğer bütün sektörler için vazgeçilmez bir yatırım olması nedeniyle yakın gelecekte hem bireysel hem de kurumsal teknoloji ürünlerine yönelik talep artmaya devam edecek” dedi.



GM’NİN YENİLERİ GELDİ



Yerli teknoloji şirketi General Mobile (GM), GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro ürünlerini tanıttı. İki cihaz 31 Ağustos’ta piyasaya çıkacak. GM Phoenix 5G, 200MP AI Matrix kamerasıyla öne çıkıyor.8 çekirdekli işlemcisi ve 16 GB’a varan RAM teknolojisi var. GM 24 Pro’nun 5000mAh pil ömrü ve 33W hızlı şarjı tüm gün kullanım sağlıyor. General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, “İş modelimizi her geçen gün geliştiriyor ve genişletiyoruz” dedi.



(Ümit Önal)



TÜRK TELEKOM’DAN 7 MİLYAR TL YATIRIM



Türk Telekom’un konsolide gelirleri 2023 ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 67.2 artarak 17.9 milyar TL’ye çıkarken yılın ilk altı ayında konsolide gelirleri 33.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin yatırım harcamaları ise yılın ilk yarısında, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77 artarak 7 milyar TL oldu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Yıl sonunda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz” dedi.



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