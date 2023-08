Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:42

Burak Can Taşan arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri oldu. Burak Can Taşan hakkında çıkan haberler sosyal medya fenomeninin hayatını merak ettirdi. Peki, Burak Can Taşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan öldü mü, neden öldü?

BURAK CAN TAŞAN KİMDİR?

Sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan Video İçeriği Üreticisi 23 yaşındaki Burak Can Taşan'ın paylaştığı motosiklet videoları ile fenomen olduğu öğrenildi.

Öte yandan Burak Can Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.

BURAK CAN TAŞAN ÖLDÜ MÜ?

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde ilerleyen Burak Can Taşan, seyir halindeki motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sosyal medya fenomeni genç yola savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.