FIFA 24'ün en iyi Süper Lig oyuncuları açıklandı

EA Sports'un yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 24'ün (FIFA 24) futbolcularının güçleri açıklandı. Açıklanan futbolcuların arasında Süper Lig oyuncuları da bulunuyor. İşte en güçlü Süper Lig oyuncuları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:17
FIFA 24'ün en iyi Süper Lig oyuncuları açıklandı
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FIFA serisi oyun stüdyosu EA Sports tarafından yapılıyor. EA Sports geçen yıl FIFA ile olan anlaşmasını bitirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda artık FIFA serisinin "EA Sports FC" adıyla çıkacağı belirtilmişti. Serinin yeni adıyla çıkartacağı EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da bulunuyor. İşte Süper Lig'in en güçlü farklı klasmanlardaki ilk 10 oyuncusu:

Sıra

İsim

Soyisim

Toplam Reyting

Lig

Takım

Forma İsmi

1

Edin

Dzeko

83

Süper Lig

Fenerbahçe

Dzeko

2

Dominik

Livakovic

82

Süper Lig

Fenerbahçe

Livakovic

3

Dusan

Tadic

82

Süper Lig

Fenerbahçe

Tadic

4

Lucas

Torreira

82

Süper Lig

Galatasaray

Torreria

5

Frederico Rodrigues

de Paula Santos

81

Süper Lig

Fenerbahçe

Fred

6

Dries

Mertens

81

Süper Lig

Galatasaray

Mertens

7

Wilfried

Zaha

81

Süper Lig

Galatasaray

Zaha

8

Mauro

Icardi

80

Süper Lig

Galatasaray

Icardi

9

Fernando

Muslera

80

Süper Lig

Galatasaray

Muslera

10

Hakim

Ziyech

80

Süper Lig

Galatasaray

Ziyech

EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.


Player Alanı
süper lig EA SPORTS Ea sports FC 24

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