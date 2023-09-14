FIFA 24'ün en iyi Süper Lig oyuncuları açıklandı
EA Sports'un yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 24'ün (FIFA 24) futbolcularının güçleri açıklandı. Açıklanan futbolcuların arasında Süper Lig oyuncuları da bulunuyor. İşte en güçlü Süper Lig oyuncuları...
FIFA serisi oyun stüdyosu EA Sports tarafından yapılıyor. EA Sports geçen yıl FIFA ile olan anlaşmasını bitirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda artık FIFA serisinin "EA Sports FC" adıyla çıkacağı belirtilmişti. Serinin yeni adıyla çıkartacağı EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da bulunuyor. İşte Süper Lig'in en güçlü farklı klasmanlardaki ilk 10 oyuncusu:
Sıra
İsim
Soyisim
Toplam Reyting
Lig
Takım
Forma İsmi
1
Edin
Dzeko
83
Süper Lig
Fenerbahçe
Dzeko
2
Dominik
Livakovic
82
Süper Lig
Fenerbahçe
Livakovic
3
Dusan
Tadic
82
Süper Lig
Fenerbahçe
Tadic
4
Lucas
Torreira
82
Süper Lig
Galatasaray
Torreria
5
Frederico Rodrigues
de Paula Santos
81
Süper Lig
Fenerbahçe
Fred
6
Dries
Mertens
81
Süper Lig
Galatasaray
Mertens
7
Wilfried
Zaha
81
Süper Lig
Galatasaray
Zaha
8
Mauro
Icardi
80
Süper Lig
Galatasaray
Icardi
9
Fernando
Muslera
80
Süper Lig
Galatasaray
Muslera
10
Hakim
Ziyech
80
Süper Lig
Galatasaray
Ziyech
EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.
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