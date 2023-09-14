FIFA 24'ün en iyi Süper Lig oyuncuları açıklandı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:17

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:17

FIFA serisi oyun stüdyosu EA Sports tarafından yapılıyor. EA Sports geçen yıl FIFA ile olan anlaşmasını bitirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda artık FIFA serisinin "EA Sports FC" adıyla çıkacağı belirtilmişti. Serinin yeni adıyla çıkartacağı EA Sports FC 24'ün oyuncularının güçleri açıklandı. Açıklanan oyuncular arasında Süper Lig oyuncuları da bulunuyor. İşte Süper Lig'in en güçlü farklı klasmanlardaki ilk 10 oyuncusu:

Sıra İsim Soyisim Toplam Reyting Lig Takım Forma İsmi 1 Edin Dzeko 83 Süper Lig Fenerbahçe Dzeko 2 Dominik Livakovic 82 Süper Lig Fenerbahçe Livakovic 3 Dusan Tadic 82 Süper Lig Fenerbahçe Tadic 4 Lucas Torreira 82 Süper Lig Galatasaray Torreria 5 Frederico Rodrigues de Paula Santos 81 Süper Lig Fenerbahçe Fred 6 Dries Mertens 81 Süper Lig Galatasaray Mertens 7 Wilfried Zaha 81 Süper Lig Galatasaray Zaha 8 Mauro Icardi 80 Süper Lig Galatasaray Icardi 9 Fernando Muslera 80 Süper Lig Galatasaray Muslera 10 Hakim Ziyech 80 Süper Lig Galatasaray Ziyech

EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecek. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.