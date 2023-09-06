EA Sports WRC'nin çıkış tarihi ve fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:29

Güncelleme: 06.09.2023 - 13:48

Codemasters tarafından geliştirilen resmi lisanslı FIA Dünya Ralli Şampiyonası oyunu EA Sports WRC, ilk oynanış fragmanı ve çıkış tarihi ile açıklandı. Oyun, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında 3 Kasım'da çıkacak.

EA Sports WRC, bünyesinde Ford, Toyota, ve Hyundai gibi ünlü markaların lisanslı 78 aracını barındırıyor. Ayrıca, asfalt, çakıl ve kar gibi farklı zeminlerde geçen 18 resmi FIA Dünya Ralli Şampiyonası etabına ev sahipliği yapıyor. Oyunda bulunan 10 WRC, WRC2 ve Junior WRC aracının yanı sıra, ralli tarihinde iz bırakan 68 "ikonik" ralli aracı da yer alıyor. Tüm bu araçlar, oyunculara "bugüne kadarki en gerçekçi arazi deneyimi" yaşatacak olan "dinamik yol tutuş sistemi" ile donatılmış durumda.

32 KİŞİLİK OYUNCU DESTEĞİ SUNACAK

EA ve Codemasters ayrıca oyunculara, kendi modern dönem ralli arabalarını inşa etme imkanı sunan "Builder" özelliğine ve 32 oyuncuya kadar çok oyunculu desteğe vurgu yapıyor. Bu özellikler, oyuncuların araçlarını özelleştirme ve diğer ralli tutkunlarına karşı yarışma fırsatı sunuyor.

Codemasters'ın Kıdemli Yaratıcı Direktörü Ross Gowing, "EA Sports WRC, her etabın zamana, araziye ve kendinize karşı bir mücadele olduğu motor sporlarının en saf halidir" diyerek oyunun önemini vurguladı. "Bu her zaman yapmak istediğimiz ralli oyunu, stüdyomuzun derin bilgi ve uzmanlığını ralli motor sporlarının zirvesini temsil eden resmi WRC lisansının gücüyle birleştiriyor."

EA Sports WRC'yi dijital ön sipariş verenler, 31 Ekim'den itibaren üç gün önce erken erişim hakkı kazanacaklar.