Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:09

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:09

FIFA serisi oyun stüdyosu EA Sports tarafından yapılıyor. EA Sports geçen yıl FIFA ile olan anlaşmasını bitirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda artık FIFA serisinin "EA Sports FC" adıyla çıkacağı belirtilmişti. Serinin yeni adıyla çıkartacağı EA Sports FC 24 son zamanlarda insanlar tarafından çok merak ediliyor. Birçok insan oyunun ne zaman çıkacağını internette araştırıyor.

Peki FIFA 24 çıktı mı? FIFA 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24'de süper lig olacak mı? FIFA 24 hangi platformlarda olacak?

FIFA 24 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 24 yani yeni edıyla EA Sports FC 24 henüz çıkış yapmadı. Ancak oyunun ön siparişleri açılmış durumda. Ön siparişte oyunu satın alan kullanıcılar 22 Eylül tarihinde EA Sports FC 24'ün erken erişim versiyonuna giriş yapabilecek. Oyunun resmi çıkış tarihi ise EA Sports tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Eylül'de olacak.

FIFA 24'DE SÜPER LİG OLACAK MI?

EA Sports'un yeni oyunu EA Sports FC 24 yani FIFA 24'de Türkiye Süper Lig'de yer alan bütün takımlar olacak. Diğer ülkelerin yer alacak takımları ise şöyle:

Erkek Futbolu

Avrupa – UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

Güney Amerika – CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa

İngiltere – Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two

Almanya – Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga

İspanya – La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion

İtalya – Serie A, Serie BKT

Fransa – Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT

Güney Kore – K League 1, K League 2

Portekiz – Portekiz Ligi

Hollanda – Eredivisie

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada – MLS

Suudi Arabistan – Roshn Suudi Ligi

Türkiye – Süper Lig

Arjantin – Liga Profesional De Futbol

Çin – Çin Süper Ligi

Belçika – Jupiler Ligi

İskoçya – SPFL

İsviçre – Credit Suisse Süper Ligi

Avusturya – Avusturya Bundesliga

İsveç – Allsvenskan

Danimarka – 3F Superliga

Norveç – Eliteserien

Polonya – Ekstraklasa

Romanya – Süper Lig

Avustralya – A Ligi

Hindistan – Hindistan Süper Ligi

İrlanda – SSE Airtricity League Premier Division

Kadın Futbolu

Avrupa – UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

İngiltere – Barclays Kadınlar Süper Ligi

Amerika Birleşik Devletleri - Ulusal Kadınlar Futbol Ligi

Fransa – D1 Arkema

Almanya – Google Pixel Frauen-Bundesliga

İspanya – La Liga F

FIFA 24 HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?

FIFA 24, PlayStataion 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında yer alacak. Bütün platformlara oyun 29 Eylül tarihinde çıkış yapacak.