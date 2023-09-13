FIFA 24 çıktı mı? FIFA 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24'de süper lig olacak mı? FIFA 24 hangi platformlarda olacak?
Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA'nın ne zaman çıkacağı son zamanlarda çok merak edilmeye başladı. Peki FIFA 24 çıktı mı? FIFA 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24'de süper lig olacak mı? FIFA 24 hangi platformlarda olacak?
FIFA serisi oyun stüdyosu EA Sports tarafından yapılıyor. EA Sports geçen yıl FIFA ile olan anlaşmasını bitirdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda artık FIFA serisinin "EA Sports FC" adıyla çıkacağı belirtilmişti. Serinin yeni adıyla çıkartacağı EA Sports FC 24 son zamanlarda insanlar tarafından çok merak ediliyor. Birçok insan oyunun ne zaman çıkacağını internette araştırıyor.
Peki FIFA 24 çıktı mı? FIFA 24 ne zaman çıkacak? FIFA 24'de süper lig olacak mı? FIFA 24 hangi platformlarda olacak?
FIFA 24 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
FIFA 24 yani yeni edıyla EA Sports FC 24 henüz çıkış yapmadı. Ancak oyunun ön siparişleri açılmış durumda. Ön siparişte oyunu satın alan kullanıcılar 22 Eylül tarihinde EA Sports FC 24'ün erken erişim versiyonuna giriş yapabilecek. Oyunun resmi çıkış tarihi ise EA Sports tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Eylül'de olacak.
FIFA 24'DE SÜPER LİG OLACAK MI?
EA Sports'un yeni oyunu EA Sports FC 24 yani FIFA 24'de Türkiye Süper Lig'de yer alan bütün takımlar olacak. Diğer ülkelerin yer alacak takımları ise şöyle:
Erkek Futbolu
- Avrupa – UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
- Güney Amerika – CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa
- İngiltere – Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two
- Almanya – Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga
- İspanya – La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion
- İtalya – Serie A, Serie BKT
- Fransa – Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT
- Güney Kore – K League 1, K League 2
- Portekiz – Portekiz Ligi
- Hollanda – Eredivisie
- Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada – MLS
- Suudi Arabistan – Roshn Suudi Ligi
- Türkiye – Süper Lig
- Arjantin – Liga Profesional De Futbol
- Çin – Çin Süper Ligi
- Belçika – Jupiler Ligi
- İskoçya – SPFL
- İsviçre – Credit Suisse Süper Ligi
- Avusturya – Avusturya Bundesliga
- İsveç – Allsvenskan
- Danimarka – 3F Superliga
- Norveç – Eliteserien
- Polonya – Ekstraklasa
- Romanya – Süper Lig
- Avustralya – A Ligi
- Hindistan – Hindistan Süper Ligi
- İrlanda – SSE Airtricity League Premier Division
Kadın Futbolu
- Avrupa – UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- İngiltere – Barclays Kadınlar Süper Ligi
- Amerika Birleşik Devletleri - Ulusal Kadınlar Futbol Ligi
- Fransa – D1 Arkema
- Almanya – Google Pixel Frauen-Bundesliga
- İspanya – La Liga F
FIFA 24 HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?
FIFA 24, PlayStataion 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında yer alacak. Bütün platformlara oyun 29 Eylül tarihinde çıkış yapacak.
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