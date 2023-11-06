Finlandiya'daki araştırma sağlıktaki ırkçı tutumları ortaya çıkarttı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 18:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 21:16

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'nin araştırması sorunu ortaya çıkarttı. Ülkedeki bir grup doktorla yaptığı röportajları ve araştırmasını yaynmladı.

Finlandiya'da bazı doktorların, kapalı Facebook grubundaki ırkçı yorumlarının ekran görüntülerinin paylaşılmasının ardından yapılan araştırma için 15 doktor ve bir hemşireyle görüşüldü.

IRKÇI VEYA AŞAĞILAYICI İFADELER VAR

Görüşülen kişilerin tamamı iş yerinde ve kapalı Facebook gruplarında, meslektaşlarınca ırkçı ve ayrımcı dil kullanıldığını kaydetti.

Araştırmada, paylaşım ve yorumlarda genellikle "Müslümanlara veya yabancı kökenli kişilere" atıfta bulunularak, "ırkçı veya aşağılayıcı" ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Görüşülen doktorlardan Anni Saukkola, "Hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve ameliyathanelerde günlük olarak yaşananlara dair ortaya çıkan mesajlar, buzdağının sadece görünen kısmı." ifadesini kullandı.

Saukkola, sağlık sisteminde ön yargıdan muzdarip olanların sadece göçmen kökenli kişiler olmadığını, bazı doktorların ve diğer sağlık personelinin, kadınlara ve aşırı kilolu olduğunu düşündükleri kişilere karşı ayrımcılık yaptığını söyledi.

Araştırmada, Finlandiya'nın doğusunda çalışan başka bir doktorun kırık şüphesi olan hastayla ilgili yaşadıklarına da yer verildi. Buna göre, röntgeni çekilen hastanın tomografisinin de çekilmesi gerekiyordu ancak cerrah, bu öneriyi ileten doktora hastanın soyadına bakarak Somalili olup olmadığını sordu. Cevabın olumlu olmasının ardından tomografiye gerek olmadığını aktardı.

BAZI DOKTORLAR HASTANIN ETKNİK GEÇMİŞİNİ SORUYOR

Araştırmada, benzer birçok vakanın yaşandığı ve görüşülen bazı doktorların, kıdemli meslektaşları arasında hangi tedaviyi önereceklerini düşünürken; hastanın etnik geçmişini sorma eğilimi olduğu kaydedildi.

Görüşülen kişiler, pek çok durumda hastanın etnik kökeninin tedavi kararını etkilediğini düşündüklerini belirtti.

Araştırmada, Romanlara, koyu tenlilere uygulanan ayrımcı tutumlardan örneklere de yer verildi.