Fortnite'ın kutulu oyunu rekor bir fiyata satıldı

28.11.2025 10:54:00
Fortnite'ın 2017 yılında çıkmış fiziksel kopsayı 42 bin 500 dolara satıldı.

Fortnite, Battle Royale türünü benimsemeden önce farklı bir oynanışa sahipti. Bu ilk sürümlerinden olan ve 2017 yılından kalan Fortnite oyunun fiziksel versiyonu Heritage Auctions'a rekor fiyata satıldı. 

Dünyanın en büyük koleksiyon eşyaları müzayedecisi olarak bilinen Heritage Auctions, oyunun çok iyi durumda olan kopyasına 42 bin 500 dolar ödedi. 

Oyunun bu kadar değerli olarak görülmesi ve yüksek fiyattan satılmasının altında ise birkaç sebep var. 

Image

Öncelikle koleksiyon derecelendirme denildiğinde güvenilir olarak görülen WATA oyuna oldukça yüksek bir puan verdi. Derecelendirme kuruluşu Fortnite'ın bu fiziksel sürümüne 10 A++ vermiş. Bu da oyunun iyi durumda olduğunu kanıtlıyor.

Oyunun bu kopyası aynı zamanda Save the World modunu içeren Xbox One sürümü. Fortnite'ın Battle Royale'a dönüşmeden önceki dönemi olması ve fiziksel olarak bu sürüme ulaşmak zor olması gibi sebepler fiziksel versiyonunu fazlasıyla değerli hale getirdi. 

Daha önce bir Fortnite oyununa en fazla 13 bin 750 dolar verilmişti.

