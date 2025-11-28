Epic Games'in 4 Aralık tarihine kadar ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 10:34:00
Haber Merkezi
Epic Games, her hafta yeni oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta ki ücretsiz verilen oyun ise Universe for Sale oluyor.

Epic Games hesabı olan herkes Universe for Sale'i 27 Kasım-4 Aralık 2025 tarihleri arasında ücretsiz kütüphanesine ekleyebiliyor. Oyun aynı zamanda desteklenen bölgelerde  Epic Games Store'un mobil uygulamasından ücretsiz de indirilebiliyor. Bu fırsat Android için tüm dünyada, iOS için ise yalnızca Avrupa Birliği bölgesinde geçerli. 

Universe for Sale oyunu, Jüpiter'in bulutları arasında süzülen bir uzay istasyonunda geçen Universe for Sale, gizemli bir kadının avuçlarında evrenleri yarattığı, rahatlatıcı bir anlatı tarzı macera oyunu olarak tanımlanıyor. 

Oyunda, tuhaf dükkanlarından çay evlerine ve şehrin pek de göz alıcı olmayan bölgelerine kadar pek çok yeri keşfedeceksiniz. Gittiğiniz her yerde tuhaf karakterlerle karşılaşacak ve aslında bir çizgi roman olarak hayatına başlayan bu rahatlatıcı oyunun merkezindeki gizemi yavaş yavaş ortaya çıkaracaksınız. 

