iPhone Air'ın tutmaması diğer markaların stratejisini etkiliyor

Apple risk alarak tasarım ve donanım tarafında yeniliğe gitmişti. iPhone Air, hem ince yapılı hem de bazı özelliklerden feragat etmek istemeyenler için geliştirilmişti ancak pazarda böyle bir talebin olmaması telefonun satışlarını etkiledi.

Apple'ın üretimini büyük ölçüde azalttığı iPhone Air'ın akibeti konusunda henüz resmi bir açıklama yokken, yeni bir rapor ortaya çıktı. Apple'ın ardından ince modeller çıkartmayı planlayan Çin merkezli telefon üreticileri Air'ın çok da satılmamasının ardından planlarını rafa kaldırmış.

Buna göre Xiaomi, Oppo, Vivo ve benzer markalar ultra ince modeller piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak iPhone Air'ın beklenenin altında satmasının ardından bu telefonları çıkartmaktan vazgeçtiler.