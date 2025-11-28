Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone Air'ın tutmaması diğer markaların stratejisini etkiliyor

iPhone Air'ın tutmaması diğer markaların stratejisini etkiliyor

28.11.2025 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone Air'ın tutmaması diğer markaların stratejisini etkiliyor

İnce yapısıyla öne çıkan iPhone Air kullanıcı tarafında diğer iPhone 17 modelleri gibi ilgi çekmemişti. Yeni rapor bunun ardından geliyor.

Apple risk alarak tasarım ve donanım tarafında yeniliğe gitmişti. iPhone Air, hem ince yapılı hem de bazı özelliklerden feragat etmek istemeyenler için geliştirilmişti ancak pazarda böyle bir talebin olmaması telefonun satışlarını etkiledi. 

Apple'ın üretimini büyük ölçüde azalttığı iPhone Air'ın akibeti konusunda henüz resmi bir açıklama yokken, yeni bir rapor ortaya çıktı. Apple'ın ardından ince modeller çıkartmayı planlayan Çin merkezli telefon üreticileri Air'ın çok da satılmamasının ardından planlarını rafa kaldırmış. 

Buna göre Xiaomi, Oppo, Vivo ve benzer markalar ultra ince modeller piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak iPhone Air'ın beklenenin altında satmasının ardından bu telefonları çıkartmaktan vazgeçtiler.

İlgili Konular: #apple #akıllı telefon #iPhone Air

İlgili Haberler

Mars'ta ilk kez gök gürültüsü kaydedildi
Mars'ta ilk kez gök gürültüsü kaydedildi NASA'nın ‘Perseverance’ keşif aracının, Mars'ta ilk kez şimşek ve ardından oluşan gök gürültüsünü kaydettiği bildirildi.
NASA: Antarktika üzerindeki ozon deliğinin boyutu en küçük seviyede
NASA: Antarktika üzerindeki ozon deliğinin boyutu en küçük seviyede ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Antarktika üzerindeki ozon deliğinin iyileşme eğilimini sürdürdüğünü ve bu yıl ölçülen boyutunun 1992'den bu yana kaydedilen en küçük 5. seviyede olduğunu bildirdi.
Apple'ın kuruluş belgeleri açık artırmaya çıkıyor
Apple'ın kuruluş belgeleri açık artırmaya çıkıyor Apple'ın 1976 tarihli kuruluş belgeleri açık artırmada 4 milyon dolara satılabilir.