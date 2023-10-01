Fotoğrafı çekilen karadelik hareket ediyor!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 16:22

Güncelleme: 01.10.2023 - 16:22

Bilim insanları tarafından Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan M87 galaksisinin merkezindeki fotoğrafı çekilen kara deliğin gerçekten döndüğünü doğruladı. Bu keşif, uzun yıllar süren gözlemlerin analiziyle elde edildi.

M87 galaksisi, Güneş'ten 6.5 milyar kat daha büyük bir kara deliği barındırmaktadır. Bu kara delik, insanlığın bugüne kadar gözlemlediği ilk kara delik olarak tarihe geçmiştir. Yapılan son çalışmada, bu kara deliğin gerçekten de döndüğü ve etrafında belirli bir periyotta bir jet akımı oluşturduğu tespit edildi.

Uluslararası bir bilim ekibi, 20'den fazla teleskop tarafından 22 yıllık gözlemsel verileri inceleyerek bu sonuca ulaştı. Analizler, M87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin her 11 yılda bir bir jet akımı oluşturduğunu gösterdi. Bu, kara deliğin gerçekten döndüğünün kesin bir kanıtıdır.

Kara delikler, muazzam kütleçekimleri ile çevrelerine gaz ve toz çekerler. Bu parçacıklar kara deliğin içine düşmez ve bazıları dar ışınlar halinde yüksek hızda uzaya püskürür. Bu olaylara "jetler" denir. M87 galaksisindeki kara deliğin jeti, her 11 yılda bir yaklaşık 10 derece sallanmaktadır.

Bu keşif, uzaydaki nesnelerin dönme ekseni boyunca sürüklendiği "çerçeve sürüklenmesi" olarak adlandırılan Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'nin bir sonucu olabilir. Bu fenomen, kara deliğin dönüşünün, çevresindeki uzay-zaman üzerinde önemli bir etki yaratarak yakındaki nesnelerin dönme ekseninde sürüklenmesine yol açtığını gösterir.

M87 galaksisindeki kara deliğin dönüşünün yığılma diski ile ilişkilendirildiği düşünülmektedir. Yığılma diskinde dönen maddeler, kara deliğin dönüş ekseniyle hizalanmayabilir, bu da jetlerin oluşumunu etkileyebilir.

Bilim insanlarının bu yeni keşfi Nature Dergisi'nde yayınlandı.