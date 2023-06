Bilim insanları, kara delikten gelen yüzyıllık bir 'ses' keşfetti

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Dünya'dan 27 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan "Sagittarius A*" (Sgr A*) adlı kara deliğe odaklanıyor.

Bilim insanlarının, süper kütleli bir kara delikten gelen yüzyıllık bir "ses" keşfettiği bildirildi.

Samanyolu'nun içinde yer aldığı belirtlilen kara deliğin, yaklaşık 200 yıl önce aktif hale geldiği tahmin ediliyor.

Beethoven wasn’t the only one with dramatic flair 200 years ago—Sagittarius A*, the Milky Way’s supermassive black hole, may have also composed an intense flare as it consumed nearby material.



