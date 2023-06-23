Bilim insanları, kara delikten gelen yüzyıllık bir 'ses' keşfetti

Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:13

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:13

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Dünya'dan 27 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan "Sagittarius A*" (Sgr A*) adlı kara deliğe odaklanıyor.

Bilim insanlarının, süper kütleli bir kara delikten gelen yüzyıllık bir "ses" keşfettiği bildirildi.

Samanyolu'nun içinde yer aldığı belirtlilen kara deliğin, yaklaşık 200 yıl önce aktif hale geldiği tahmin ediliyor.

Beethoven wasn’t the only one with dramatic flair 200 years ago—Sagittarius A*, the Milky Way’s supermassive black hole, may have also composed an intense flare as it consumed nearby material.



Tune in for #IXPE and @ChandraXray’s sonification: https://t.co/tOGIXSyIUg pic.twitter.com/VL5UpU48q6 — NASA (@NASA) June 22, 2023

Araştırmanın yazarı Strasbourg Üniversitesi'nden Dr. Frederic Marin, karadelikten tespit edilen sese ilişkin, "Güneş'ten dört milyon kat daha büyük olan bu devasa nesnenin geçmişteki uyanışını ortaya koyuyor. Çalışmamız, dev moleküler bulutlardan gelen X-ışınlarının Sagittarius A*'da veya yakınında üretilen yoğun, ancak kısa ömürlü bir patlamanın yansımasından kaynaklandığına dair eksik kanıt parçasını sunuyor. Bu sonuçlar galaktik merkezin geçmişteki aktivitesini daha da kısıtlayabilir" dedi.

"Kara delikleri doğaları gereği etraflarındaki ışığı emdikleri için incelenmeleri zor olduğu ve bu yeni bulguların uzayın büyüleyici bir bölümüne ışık tuttuğunu" kaydeden Dr. Marin, şöyle devam etti:

"Kara delik durgun halinden çıktığında X-ışını emisyonunun yoğunluğundaki artış hakkında bir fikir edinmek için, bir ormanda gizlenmiş tek bir ateş böceğinin aniden Güneş kadar parlak hale gelmesine benzetebiliriz. Bu bulgular, Sgr A* yakınındaki galaktik moleküler bulutların neden normalden daha fazla parladığını açıklıyor. Çünkü, Sgr A* tarafından 200 yıl önce yayılan X-ışınlarını yansıtıyorlar."