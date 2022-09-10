Fujitsu Türkiye pazarından çekildi

10 Eylül 2022 Cumartesi, 11:15

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Fujitsu, Türkiye’den pazarından çekildi. Avrupa ve Orta Doğu operasyonlarını 2019 yılında yeniden inşa etmeye karar veren Fujitsu, bu kapsamda Türkiye’den ayrılmayı planladığını söylemişti. Japon şirket, yaklaşık üç yıllık sürecin ardından Türkiye’den resmi olarak çekildi.

Gazeteci Melih Bayram Dede, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fujitsu, Türkiye'den çekildi. @fujitsuturkey Twitter hesabını bile kapatmışlar. Ancak hakkaniyet için bir şeyi söylemem lâzım. Mart 2012'den bu yana iş amaçlı kullandığım Lifebook P7700 model laptop hâlâ faal. 10,5 sene geçmiş. Güzel iş! "