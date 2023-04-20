10 yılda bir görülüyor! Hibrit güneş tutulması böyle görüntülendi!

Avustralya'nın Exmouth Yarımadası, bazı bölgelerde tam, bazı bölgelerde ise halkalı gözlemlenebilen "hibrit Güneş tutulması"nın yüzde yüzünün izlenebildiği tek nokta oldu.

Nadir gök olaylarından olan tutulma, dünyanın dört bir yanında canlı takip edildi.