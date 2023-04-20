10 yılda bir görülüyor! Hibrit güneş tutulması böyle görüntülendi!

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2023 Perşembe, 13:07
<p>Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen "hibrit Güneş tutulması", Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu.</p>

Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen "hibrit Güneş tutulması", Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu.

<p>Avustralya'nın Exmouth Yarımadası, bazı bölgelerde tam, bazı bölgelerde ise halkalı gözlemlenebilen "hibrit Güneş tutulması"nın yüzde yüzünün izlenebildiği tek nokta oldu.</p> <p>Nadir gök olaylarından olan tutulma, dünyanın dört bir yanında canlı takip edildi.</p>

Avustralya'nın Exmouth Yarımadası, bazı bölgelerde tam, bazı bölgelerde ise halkalı gözlemlenebilen "hibrit Güneş tutulması"nın yüzde yüzünün izlenebildiği tek nokta oldu.

Nadir gök olaylarından olan tutulma, dünyanın dört bir yanında canlı takip edildi.

<p>ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, bir sonraki "hibrit Güneş tutulması"nın 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor.</p>

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, bir sonraki "hibrit Güneş tutulması"nın 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor.

<p>Güneş tutulması, Endonezya'nın Doğu Cava Bölgesinin Mojokerto kentinde de görüntülendi.</p>

Güneş tutulması, Endonezya'nın Doğu Cava Bölgesinin Mojokerto kentinde de görüntülendi.

<p>Güneşin etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da görüntülendi. İnsanlar halkalı güneş tutulmasını izledi.</p>

Güneşin etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da görüntülendi. İnsanlar halkalı güneş tutulmasını izledi.

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