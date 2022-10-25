Güneş tutulması saat kaçta olacak? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
2 derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasına saatler kaldı. Peki, Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?
Yılda yalnızca iki kez olan Güneş tutulması, bu sene ikinci kez 25 Ekim günü gerçekleşiyor. Binlerce kişi, bu olağanüstü anı merakla bekliyor.
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA OLACAK?
Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan Güneş tutulması, bugün Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15.05’e kadar sürecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Güneş tutulması İstanbul'da kısmı olarak görülebilecek. Güneş tutulması en net Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantikten izlenecek.
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