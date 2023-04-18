On yılda bir gerçekleşiyor! Hibrit güneş tutulması nedir? Hibrit güneş tutulması ne zaman?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 18.04.2023 - 16:06

Tutulmalar göz kamaştırıcı astronomik olaylar arasında yer alıyor ve dünyada milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeviriyor. Bu senenin ilk tutulması bu hafta gerçekleşecek.



Bu tutulma, ‘hibrit’ tutulma olarak biliniyor. Bu ifade, halkalı tutulma olarak başlayan ve tam tutulma olarak devam eden tutulmalar için kullanılıyor. Hibrit güneş tutulması en son 2013 yılında görülmüştü.

'HİBRİT’ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?



Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.



Tam Güneş tutulması, Ay’ın Güneş’in Dünya’dan görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesiyle gerçekleşiyor.

Ay’ın yeryüzünden en uzak mesafede bulunduğu zaman gerçekleşen halkalı tutulma ise, Ay’ın Güneş’i tümüyle örtmemesi ve çevresinde bir ışık halkası olarak görünür hale gelmesiyle oluşuyor.

'HİBRİT’ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Hibrit güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde meydana gelecek.



GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ile gezegenimiz arasında hareket ederken nadiren Güneş ışığını bloke ediyor ve Güneş Tutulması meydana geliyor.

Başka bir deyişle, Ay'ın gölgesi Dünya yüzeyine düşüyor.

Güneş Tutulmalarının da çeşitleri var ve tutulmalar Ay'ın ne kadarlık gölgesinin Dünya'ya düşeceğine göre farklılık gösteriyor.

GÜNEŞ TUTULMASI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI

Tam Güneş Tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay öyle hizalanıyor ki, Ay gezegenimizin belirli kısımlarında Güneş ışığını tamamen bloke ediyor ve kısa süreliğine havanın kararmasına neden oluyor.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Halkalı Güneş tutulmasında Ay Güneş'i tam olarak kapatamaz ve halka şeklinde ışık Dünya'ya ulaşır.

Ay, Dünya'dan daha uzak olduğu zamanlarda daha "küçük" görünüyor ve bu konumundayken Güneş ışığını tam olarak kapatamıyor.

Böyle zamanlarda Güneş'in etrafında bir halka görünümü oluyor ve ortasında Ay'ın silüeti görülebiliyor. Buna Halkalı Güneş Tutulması deniyor.

MELEZ GÜNEŞ TUTULMASI

Ay, Güneş'i tamamen kapatacak uzaklıktadır ancak tam tutulma olmadan önce az da olsa Dünya'dan uzaklaşır ve Güneş'i kapatamaz ve yaşanan olay bir Halkalı Güneş Tutulması'na dönüşür.

Tam tersi de mümkün: Halkalı Tutulma olarak başlayan olay, Ay'ın Dünya'ya yaklaşmasıyla Tam Güneş Tutulması'na dönüşebilir.

Melez Tutulmalar tüm Güneş Tutulmaları içinde yüzde 4'ü oluşturur.