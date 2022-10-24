Bu otomobillerin fiyatları dudak uçuklatıyor!

Bugatti Centodieci

En az dış tasarımı kadar iç tasarımı da etkliyici olan araç, bir zamanlar dünyanın en hızlı arabası olan EB110'un yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Araç, 1588 beygir güç üretebiliyor. Fiyatı ise 8.8 milyon dolar.