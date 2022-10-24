Bu otomobillerin fiyatları dudak uçuklatıyor!
Bu araçlar, üretimlerinden bu yana dünyanın her yerinde yankı uyandırdı. Araba tutkunlarının merakla araştırdığı dünyanın en lüks markalarından, rakip tanımayan fiyatlarıyla: dünyanın en pahalı arabaları.
Rolls-Royce Boat Tail
Boat Tail, yaklaşık dört yıl süren bir çaba sonucunda piyasaya sürülen bir model. Bu göz kamaştırıcı arabada açılır sandalyeler ve şemsiye, buzdolabı, yemek takımı, döner kokteyl masaları bulunuyor. Fiyatı ise 28 milyon dolar.
Bugatti La Voiture Noire
Fransız otomobil üreticisi Bugatti'nin en lüks modellerinden: La Voiture Noire. Araba, üretilmiş karbon fiber gövdesi, 6 adet egzoz çıkışıyla farklı tasarımını ortaya koyuyor. Fiyatı ise 18.9 milyon dolar.
Pagani Zonda HP Barchetta
Sadece üç adet üretilen model, 0'dan 100 km'ye yalnızca 3.1 saniyede ulaşıyor. Şık İtalyan tasarımıyla, aracın fiyatı 17.5 milyon dolar.
Bugatti Centodieci
En az dış tasarımı kadar iç tasarımı da etkliyici olan araç, bir zamanlar dünyanın en hızlı arabası olan EB110'un yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Araç, 1588 beygir güç üretebiliyor. Fiyatı ise 8.8 milyon dolar.
Pagani Huayra Imola
İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani'nin piyasaya sürdüğü Huayra Imola, dünyada nadir görülen hiper otomobillerden biri. Arka tarafında bulunan devasa kanat ve hava kanalları, tavanındaki hava girişiyle, aracın fiyatı 5.4 milyon dolar.
Lamborghini Veneno
Hız severlerin en beğendiği arabaların başında gelen Veneno, karbon fiber gövdeye sahip, eşsiz tasarımlı bir araç. Veneno, havacılıktan ilham alan tasarımı, güçlü motoruyla 4.5 milyon dolar.
Bugatti Chiron Super Sport 300+
Hazırlanması iki yıl süren aracın maksimum hızı saatte 490.484 km. Elbette güvenlik açısından bu hız 440 km'ye elektronik olarak limitlenmiş durumda. Hız tutkunlarının ilgiyle yaklaştığı aracın fiyatı ise 4 milyon dolar.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Türk ailesi parçalanıyor'