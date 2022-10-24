Bu otomobillerin fiyatları dudak uçuklatıyor!

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:03
<p>Bu araçlar, üretimlerinden bu yana dünyanın her yerinde yankı uyandırdı. Araba tutkunlarının merakla araştırdığı dünyanın en lüks markalarından, rakip tanımayan fiyatlarıyla: dünyanın en pahalı arabaları.</p>

Bu araçlar, üretimlerinden bu yana dünyanın her yerinde yankı uyandırdı. Araba tutkunlarının merakla araştırdığı dünyanın en lüks markalarından, rakip tanımayan fiyatlarıyla: dünyanın en pahalı arabaları.

<p><strong>Rolls-Royce Boat Tail </strong></p> <p>Boat Tail, yaklaşık dört yıl süren bir çaba sonucunda piyasaya sürülen bir model. Bu göz kamaştırıcı arabada açılır sandalyeler ve şemsiye, buzdolabı, yemek takımı, döner kokteyl masaları bulunuyor. Fiyatı ise <strong>28 milyon dolar. </strong></p>

Rolls-Royce Boat Tail 

Boat Tail, yaklaşık dört yıl süren bir çaba sonucunda piyasaya sürülen bir model. Bu göz kamaştırıcı arabada açılır sandalyeler ve şemsiye, buzdolabı, yemek takımı, döner kokteyl masaları bulunuyor. Fiyatı ise 28 milyon dolar. 

<p><strong>Bugatti La Voiture Noire</strong></p> <p>Fransız otomobil üreticisi Bugatti'nin en lüks modellerinden: La Voiture Noire. Araba, üretilmiş karbon fiber gövdesi, 6 adet egzoz çıkışıyla farklı tasarımını ortaya koyuyor. Fiyatı ise <strong>18.9 milyon dolar. </strong></p>

Bugatti La Voiture Noire

Fransız otomobil üreticisi Bugatti'nin en lüks modellerinden: La Voiture Noire. Araba, üretilmiş karbon fiber gövdesi, 6 adet egzoz çıkışıyla farklı tasarımını ortaya koyuyor. Fiyatı ise 18.9 milyon dolar. 

<p><strong>Pagani Zonda HP Barchetta </strong></p> <p>Sadece üç adet üretilen model, 0'dan 100 km'ye yalnızca 3.1 saniyede ulaşıyor. Şık İtalyan tasarımıyla, aracın fiyatı <strong>17.5 milyon dolar.</strong></p>

Pagani Zonda HP Barchetta 

Sadece üç adet üretilen model, 0'dan 100 km'ye yalnızca 3.1 saniyede ulaşıyor. Şık İtalyan tasarımıyla, aracın fiyatı 17.5 milyon dolar.

<p><strong>Bugatti Centodieci</strong></p> <p>En az dış tasarımı kadar iç tasarımı da etkliyici olan araç, bir zamanlar dünyanın en hızlı arabası olan EB110'un yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Araç, 1588 beygir güç üretebiliyor. Fiyatı ise<strong> 8.8 milyon dolar.</strong></p>

Bugatti Centodieci

En az dış tasarımı kadar iç tasarımı da etkliyici olan araç, bir zamanlar dünyanın en hızlı arabası olan EB110'un yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Araç, 1588 beygir güç üretebiliyor. Fiyatı ise 8.8 milyon dolar.

<p><strong>Pagani Huayra Imola </strong></p> <p>İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani'nin piyasaya sürdüğü Huayra Imola, dünyada nadir görülen hiper otomobillerden biri. Arka tarafında bulunan devasa kanat ve hava kanalları, tavanındaki hava girişiyle, aracın fiyatı <strong>5.4 milyon dolar.</strong></p>

Pagani Huayra Imola 

İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani'nin piyasaya sürdüğü Huayra Imola, dünyada nadir görülen hiper otomobillerden biri. Arka tarafında bulunan devasa kanat ve hava kanalları, tavanındaki hava girişiyle, aracın fiyatı 5.4 milyon dolar.

<p><strong>Lamborghini Veneno </strong></p> <p>Hız severlerin en beğendiği arabaların başında gelen Veneno, karbon fiber gövdeye sahip, eşsiz tasarımlı bir araç. Veneno, havacılıktan ilham alan tasarımı, güçlü motoruyla <strong>4.5 milyon dolar.</strong></p>

Lamborghini Veneno 

Hız severlerin en beğendiği arabaların başında gelen Veneno, karbon fiber gövdeye sahip, eşsiz tasarımlı bir araç. Veneno, havacılıktan ilham alan tasarımı, güçlü motoruyla 4.5 milyon dolar.

<p><strong>Bugatti Chiron Super Sport 300+</strong></p> <p>Hazırlanması iki yıl süren aracın maksimum hızı saatte 490.484 km. Elbette güvenlik açısından bu hız 440 km'ye elektronik olarak limitlenmiş durumda. Hız tutkunlarının ilgiyle yaklaştığı aracın fiyatı ise <strong>4 milyon dolar. </strong></p>

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Hazırlanması iki yıl süren aracın maksimum hızı saatte 490.484 km. Elbette güvenlik açısından bu hız 440 km'ye elektronik olarak limitlenmiş durumda. Hız tutkunlarının ilgiyle yaklaştığı aracın fiyatı ise 4 milyon dolar. 

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