Cep telefonunuzun ele geçirildiğini nasıl anlarsınız?
Teknolojideki yenilikler gündelik hayatı kolaylaştırırken, özel hayatlarımızı tehdit eden pek çok riski de beraberinde getiriyor. Casus yazılımlar sayesinde bir başkasının telefonuna sızmak artık eskisinden daha kolay.
İş insanları, rakiplerinin ya da personelinin; eşler ve sevgililer birbirlerinin, devletler de tehdit olarak gördükleri kişilerin telefonlarındaki özel verilere rahatlıkla ulaşabiliyor.
Son derece yaygın olan bu tür uygulamaların tespiti ve alınabilecek önlemler, her geçen gün kullanıcılar tarafından internette daha çok aratılıyor.
Bizler de bu gerçekten hareketle, telefonunuzun ele geçirilmiş olabileceğine işaret edebilecek temel belirtileri derledik. Ancak başta da belirtelim; bunlardan bazılarına sahip olmanız "şüpheli bir durum olduğuna" işaret eder, fakat söz konusu belirtiler, telefon korsanlığı dışında bir başka teknik sorundan da kaynaklanıyor olabilir.
Telefonunuzun saldırıya uğradığından şüpheleniyorsanız aşağıdaki kontrol listesini gözden geçirmeyi ihmal etmeyin:
ISINAN BATARYA
Dünyaca ünlü ProPrivacy güvenlik şirketinde "dijital gizlilik uzmanı" olan Ray Walsh, Reader's Digest'e demecinde şunları söylüyor:
"Telefon şarjının daha çabuk bitmesinin yanı sıra, cihazın kullanılmadığı zamanlarda bile sıcak olması, İnternet verilerinin normalden daha hızlı tüketildiğinin olası bir işaretidir..."
"Tüketiciler, kısa sürede veri limitlerini aşmaya başladıklarını fark ederse, bu birilerinin, telefonlarındaki oturumları takip ettiği anlamına gelebilir..."
Secure Forensics'ten Allan N Buxton'a göre ise normalin üzerinde "uzun yükleme süreleri" daima şüphelenmemiz gereken işaretler arasındadır.
ZAYIF PİL PERFORMANSI
Şayet telefonunuz gözetleniyorsa şüphesiz daha fazla enerji kullanacak ve dolayısıyla "piliniz daha hızlı tükenecektir. "
Psychsoftpc.com Başkanı Tim Lynch'e göre, "Bu durum sürekli yaşanıyorsa, saldırıya uğramış olabilirsiniz, ancak bu aynı zamanda bir güncellemeye ihtiyacınız olduğunun işareti de olabilir..."
KAPANMAYAN TELEFON
Şayet saatlerce bir mesajın gitmesini bekliyor ya da çok uzun süreler internette bir sayfa açmaya çalışıyorsanız, bu birilerinin cihazınızın kontrolünü ele geçirdiğinin işareti olabilir.
Bu durumda, telefonunuzun hacklenip hacklenmediğini kontrol etmek için cihazınızı kapatın.
Safr.Me CEO'su Robert Siciliano'ya göre, "Hacklenmiş telefonlar genellikle doğru şekilde kapanmaz ya da siz kapatma tuşuna bassanız bile kapanmamakta direnir..."
"ŞEBEKE YOK" UYARISI
"Numara taşıma saldırısı" olarak adlandırılan bu durumda, cep telefonu operatörünüzden bir mesaj ya da e-posta alır ve ardından "şebeke yok" uyarısı ile karşılaşırsınız. Bu, "cep telefonu numaranızın taşındığı" anlamına gelir.
Pensar Development Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Kqayne McGladrey'e göre, bu durumda cep telefonu sağlayıcınızı aramalısınız. Çünkü "kimlik hırsızlığı mağduru" olabilirsiniz...
HABERSİZ YÜKLENEN UYGULAMALAR
Bazı uygulamalar cihazınıza zarar verebilecek veya daha kötü bir ihtimalle, başka birinin telefonunuza erişim sağlamasına yol açabilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.
O sebeple, aniden telefonunuzun ana ekranında beliren uygulamalara dikkat edin.
Ayrıca bir uygulama nedeniyle pilinizin aniden bitmesi, telefonunuza tehlikeli bir uygulama yüklenmiş olabileceğinin işareti olabilir.
ANİDEN AÇILAN PENCERELER
Cihazınızda durup dururken garip pop-up'lar beliriyor ya da ekran koruyucunuz değişiyorsa, bu da telefonunuzda bir sorun olduğuna işaret edebilir.
MoneySavingPro.com'un CEO'su ve kurucusu Rob Webber'e göre, "Artan sayıda açılan pencere, telefonunuza 'reklam yazılımı' adı verilen ve tıklama yoluyla gelir elde eden bazı siteleri görüntülemeye zorlayan bir tür kötü amaçlı yazılım bulaştığının işareti olabilir."
ATMADIĞINIZ MESAJLAR, YAPMADIĞINIZ ARAMALAR
Telefonunuzda atmadığınız bir mesaj veya yapmadığınız herhangi bir aramaya rastlarsanız bu, ele geçirilmiş olabileceğinin işareti olabilir.
Listeniz dışındaki kişilere gönderilmiş mesajlara veya yapılmış bu türden şüpheli aramalara özellikle dikkat edin.
Webber'e göre, "Bunlardan bazıları, kötü amaçlı yazılımın telefonunuzu iletişim kurmaya zorladığı ve geliri, telefonunuzu ele geçiren kişinin cebine girecek olan sahterkarlık numaraları olabilir."
OLAĞANDIŞI E-POSTA ETKİNLİĞİ
E-postalar güçlü araçlardır; hakkınızda pek çok kişisel bilgi içerir ve diğer pek çok hesabınızın şifrelerini de barındırabilir.
Webber uyarıyor:
"Yapmadığınız şifre sıfırlamalarıyla ilgili e-postalara ya da sosyal medya hesabınıza yeni bir cihaz kullanılarak erişildiğini bildiren güvenlik mesajlarına rastlıyorsanız bu durumu ciddiye alın. Doğrulama e-postalarına daima dikkat edin..."
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