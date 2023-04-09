Cep telefonunuzun ele geçirildiğini nasıl anlarsınız?

"ŞEBEKE YOK" UYARISI

"Numara taşıma saldırısı" olarak adlandırılan bu durumda, cep telefonu operatörünüzden bir mesaj ya da e-posta alır ve ardından "şebeke yok" uyarısı ile karşılaşırsınız. Bu, "cep telefonu numaranızın taşındığı" anlamına gelir.