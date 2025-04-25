Evcil Hayvanlarının İnsan Hallerini Gören Kullanıcılar Fikir Ayrılığına Düştü
Geçtiğimiz haftalarda ChatGPT kullanıcılarının görsel oluşturucu hizmeti ile evcil hayvanlarının insana dönüşmüş hallerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Çıkan sonuçları bazı insanlar tarafından sevimli bulunurken bazıları bu teknolojinin rahatsız edici olduğunu söyledi.
Artan kapasitesi ve hızı ile gittikçe daha da gündelik kullanımını artıran yapay zeka teknolojisi, görsel oluşturma yetenekleri ile birçok kullanıcının eğlence unsuru haline geldi.
OpenAI’ın, metne bağlı görsel oluşturma hizmeti olan DALL-E 3’ün, bilimsel ve sanatsal amaçların haricinde “mizah” içeriklerinde de kendisine trend yaratacak kadar yer bulmasıyla birçok kullanıcı, evcil hayvanlarının insana dönüştürülmüş hallerini sosyal medyada paylaştı.
Reddit’in öncülüğünü yaptığı bu akıma gelen pozitif yorumların arasında bazı negatif yorumlar da göze çarptı.
Köpeğinin insana dönüşmüş halini BlueSky hesabında paylaşan Virgina Üniversitesi Hukuk profesörü Thomas Frampton yaptığı paylaşımda “Hiçbir koşulda ChatGPT'den köpeğinizin bir insan olarak nasıl görüneceğini göstermesini istemeyin. Bu sizi rahatsız edecek ve evcil hayvanınızla olan ilişkinizi kalıcı olarak değiştirecektir.” dedi.
TechRadar'dan John-Anthony Disotto ise köpeğinin sürekli yattığı sarı koltuğunda yetişkin bir adamı görmeye tam olarak hazırlıklı olmadığını ve tuhaf bir “Tekinsiz Vadi” hissine kapıldığını yazdı.
İnsana benzeyen robotlar, actroidler veya yapay görsellerin insanlarda tiksinti ve korku gibi rahatsız edici duygular uyandırması anlamına gelen Tekinsiz Vadi (Uncanny Valley) kavramı ilk kez 1970 yılında Japon robot bilimci Masahiro Mori tarafından ortaya atıldı.
Mori, hipotezinden “Robotların insan gibi görünmesini sağlama hedefine doğru yaklaştıkça, onlara duyduğumuz sempatinin 'Tekinsiz Vadi' adını verdiğim bir vadiye gelinceye kadar arttığını fark ettim.” şeklinde bahsetmiştir.
İnsansı bir robotun veya nesneleri insanlaştırmanın (Antropomorfizm)’in Tekinsiz Vadi’ye düşerse insanların onunla empati kurma veya güvenme olasılığının daha düşük olabileceğini belirten hipotez, bugün halen birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından dile getirilmekte.
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