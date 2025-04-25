Evcil Hayvanlarının İnsan Hallerini Gören Kullanıcılar Fikir Ayrılığına Düştü

Köpeğinin insana dönüşmüş halini BlueSky hesabında paylaşan Virgina Üniversitesi Hukuk profesörü Thomas Frampton yaptığı paylaşımda “Hiçbir koşulda ChatGPT'den köpeğinizin bir insan olarak nasıl görüneceğini göstermesini istemeyin. Bu sizi rahatsız edecek ve evcil hayvanınızla olan ilişkinizi kalıcı olarak değiştirecektir.” dedi.