Güneş'in yüzeyinde Dünya'nın dört katı büyüklüğünde gizemli bir siyah nokta belirdi
ABD'nin New York, New Jersey, Nebraska ve Pensilvanya eyaletlerinden çıplak gözle görülebilecek kadar büyük olduğu bildirilen ve "Güneş lekesi" adı verilen bu siyah noktanın, "büyük çaplı Güneş patlamalarına" yol açabileceği bildirildi.
Uzmanlara göre, Güneş'in çevresindeki alanlardan daha soğuk bir yüzey alanını ifade eden bu devasa nokta, tehlikeli bir durumun habercisi olabilir...
GÜNEŞ PATLAMALARI...
Güneş lekeleri, çoğunlukla Güneş patlaması adı verilen ve Güneş'in yüzeyinden uzaya yayılan devasa "foton patlamalarıyla" bağlantılıdır.
En büyükleri, Dünya'dan katlarca büyük olabilir; elektronik cihazlarla etkileşime girme ve "elektrik sistemlerini devre dışı bırakma" potansiyeline sahiptir.
KÜRESEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şiddetli bir güneş patlaması, teknik olarak "dünya çapında elektrik kesintilerine yol açma potansiyeli" taşımaktadır.
Ancak bir güneş patlamasının bu tür bir risk oluşturabilmesi için, patlamanın "Güneş'in Dünya'ya bakan yüzünde" gerçekleşmesi gerekir.
EN ŞİDDETLİ PATLAMALAR...
En şiddetli patlamaların, "X-Sınıfı patlamalar" olduğunu belirten NASA'ya göre, "Bu patlamalar esnasında Güneş, bir milyar hidrojen bombası şiddetinde enerji üretebilir..."
Kaydedilen son Güneş patlaması M-1 sınıfında, ikinci büyük şiddette bir patlama olsa da habere konu olan lekenin X-1 sınıfında bir patlama yaratması da ihtimal dahilindedir.
TV DİZİSİNE KONU OLMUŞTU
Eylül 2012'de Amerikan NBC televizyonunda gösterime giren Revolution (Devrim) adlı TV dizisi, "Güneş'te yaşanan şiddetli bir foton patlaması sonrası, Dünya çapında tüm elektrik sistemlerinin devre dışı kalmasını" konu alıyordu.
Patlama sonrası tüm bilgisayar ve elektronik cihazlar devre dışı kalmış; insanlık, "elektriğin olmadığı yeni bir dünya düzeni" ile karşı karşıya kalmıştı.
Kaosun hakim olduğu bu yeni düzende trenler, arabalar, gemiler ve uçaklar artık işe yaramaz birer hurdaydı...
Hükümet ve kamu düzeni çökmüştü. Ancak mekanik aksama sahip bazı silahlar çalıştığı için birçok bölge yaşanan anarşi sonrası "milislerin kontrolüne" girmişti...
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