Hackerların Facebook'taki yeni yöntemi: Şifrelerinizi acil güncelleyin!
Dolandırıcıların, sosyal medya sitesi Facebook’ta var olan bir açık sayesinde kişilerin hesaplarına erişerek, onların adına paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
Kolay yoldan para kazanma paylaşımlarında bulunan hackerler, binlerce insanı bu yoldan dolandırıyor.
SOSYAL MEDYA ŞİFRENİZİ ACİL DEĞİŞTİRİN!
Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay, konunun ayrıntılarını şu şekilde ifade etti:
“Instagram hesabıma başkaları tarafından erişildiğine ilişkin bir telefon aldım. Hesabımı kontrol ettiğimde gerçektende hesabımın ele geçirildiğini ve benim adıma paylaşım yapıldığını gördüm. 'Borsa uygulamasından şu kadar para kazandım' gibi bir paylaşım yapılmıştı.
Bunu bir yerde görürseniz de doğrudan bu dolandırılma içeriği diyebilirsiniz. Hesabımda tüm güvenlik önlemleri ve çift adımlı doğrulama açık olmasına rağmen bunun nasıl mümkün olabildiğini araştırmaya başladım.
Facebook'un hesaplar merkezi adındaki bir bölümünden hesaplara erişilebildiği başka hesaplarla da diğer hesapların bir araya getirildiği ve bu sayede blok halinde bu hesaplardan gönderi ve hikaye paylaşımı yapılabildiğini fark ettim.
Tabii bunun üzerine ben hesabımı geri almak için gerekli işlemleri başlattım. Bunu yapan kişiler aynı zamanda hesabımdaki mail adresini telefon numarasını falan kaldırıp bir şekilde çift adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmayı başarmışlar.
Sonrasında Instagram hesabımı Facebook hesabım üzerinde ele geçirdiklerini gördüm. Dolayısıyla burada önemli olan 2-3 tane ayrıntı var.
Bir tanesi Facebook hesabınızın şifresini çok yakın bir tarihte değiştirmediyseniz mutlaka hesap güvenliği için şifrenizi acil bir şekilde güncelleyin. Çünkü hesaplar merkezi üzerinden belli ki çok rahat bir şekilde bu hesaplar çalınabilir, ele geçirilebiliyor."
ÇİFT ADIMLI DOĞRULAMAYI AÇIK BIRAKIN!
Hesabını geri aldığında tanımadığı birkaç hesabın daha Facebook hesabına bağlandığını belirten Kubilay, "Hesabımı geri aldığımda ilk fark ettiğim şey hesaplar merkezinde tanımadığım 3 ya da 4 tane daha farklı insanın İnstagram hesabının olduğuydu. Bu beni oldukça şaşırttı.
Kontrol ettiğimde o kişilerin hesaplarından story paylaşımı falan da yapabildiğimi gördüm. Yani hesabımı çalan kişiler, diğer ele geçirilen hesaplarla birlikte 'hesaplar merkezi'nden birbirlerine bağlayarak çok rahat bir şekilde ele geçirilmiş.
Dolayısıyla İnstagram ve Facebook şifrelerinizi çok hızlı bir şekilde güncellemeniz oldukça önem arz ediyor. Çift adımlı doğrulamayı siz yine ne olur, ne olmaz açık bırakın” ifadelerini kullandı.
"HACKERLAR YEPYENİ BİR YÖNTEM BULMUŞLAR"
Sosyal medya hesaplarında kullanılan mail adreslerinin güncel olması gerektiğine vurgu yapan Kubilay şöyle devam etti:
“Hem İnstagram hem Facebook adresinizin kayıtlı olduğu mail adresini eğer kullanmıyorsanız mutlaka aktif kullandığınız bir mail adresine çevirin."
Dolayısıyla o mail adresinden de böyle bir hesabınızı saldırı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu konulara dikkat etmeniz önemle arz ediyor. Çünkü hackerler ya da kötü niyetli kişiler yepyeni bir yöntem bulmuşlar. Sizin adınıza başka insanların dolandırılması adına bunu yapmanız oldukça önemli.”
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