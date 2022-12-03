Milyonlarca liralık vurgun! Dolandırıcılık çetesi liderinin masal gibi hayatı ortaya çıktı
Yurttaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli operasyonda devre mülk sahiplerini hedef alan çeteye operasyon yapıldı.. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin içinde çete lider R.T'nin yer aldığı öğrenildi.
ÇIRAĞAN SARAYI'NDA EVLİLİK TEKLİFİ
Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Çete lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor.
Görüntülerde R.T'nin özellikle kız arkadaşını Yalova'dan alarak helikopterler Çırağan Saray'ına götürmesi ve burada evlenme teklifİ ettiği anlar sosyal medyada dikkati çekiyor.
MAĞDUR SAYISI ARTIYOR
Devre mülkleri yüksek bedellerde yabancılara satılacağını vaat ederek vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar, satış için internette reklam vereceklerini söyleyerek mağdurlara kredi çektirdiği öğrenildi.
Bu ve benzeri yöntemlerle çok sayıda mağdurdan milyonlarca liralık parayı vurgun yapan çete üyelerinin Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
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