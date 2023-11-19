Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2023 Pazar, 13:43
Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

Araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre korku filmi izlemek kalori yakıyor. Westminster Üniversitesi'nde yapılan çalışma 90 dakika süren bir korku filminin izleyicilerde yarım saatlik yürüme kadar kalorinin yakılmasını sağladığını ortaya çıkardı.

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

TheGuardian'ın aktardığına göre filmlerde bulunan düzenli “jump-scare” sahneleri yüzünden kalp atışı hızlanıyor ve bundan dolayı da vücut kalori yakıyor. Araştırmanın başında olan Dr. Richard Mackenzie “test edilen 10 filmin her biri, nabızları hızlandırarak örnek olayların kalp atış hızında bir artışa yol açtı” dedi. 

En çok kalori yakan 10 korku filmi ise şöyle:

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

10. [Rec]: 101 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

9. The Texas Chain Saw Massacre: 107 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

8. The Blair Witch Project: 105 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

7. Paranormal Activity: 111 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

6. A Nightmare on Elm Street: 118 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

5. Saw: 133 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

4. Alien: 152 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

3. The Exorcist: 158 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

2. Jaws: 161 kalori

Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

1. The Shining: 184 kalori

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