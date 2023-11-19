Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film
Araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre korku filmi izlemek kalori yakıyor. Westminster Üniversitesi'nde yapılan çalışma 90 dakika süren bir korku filminin izleyicilerde yarım saatlik yürüme kadar kalorinin yakılmasını sağladığını ortaya çıkardı.
TheGuardian'ın aktardığına göre filmlerde bulunan düzenli “jump-scare” sahneleri yüzünden kalp atışı hızlanıyor ve bundan dolayı da vücut kalori yakıyor. Araştırmanın başında olan Dr. Richard Mackenzie “test edilen 10 filmin her biri, nabızları hızlandırarak örnek olayların kalp atış hızında bir artışa yol açtı” dedi.
En çok kalori yakan 10 korku filmi ise şöyle:
10. [Rec]: 101 kalori
9. The Texas Chain Saw Massacre: 107 kalori
8. The Blair Witch Project: 105 kalori
7. Paranormal Activity: 111 kalori
6. A Nightmare on Elm Street: 118 kalori
5. Saw: 133 kalori
4. Alien: 152 kalori
3. The Exorcist: 158 kalori
2. Jaws: 161 kalori
1. The Shining: 184 kalori
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