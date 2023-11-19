Yarım saat yürümek kadar etkili: Zayıflatan 10 film

TheGuardian'ın aktardığına göre filmlerde bulunan düzenli “jump-scare” sahneleri yüzünden kalp atışı hızlanıyor ve bundan dolayı da vücut kalori yakıyor. Araştırmanın başında olan Dr. Richard Mackenzie “test edilen 10 filmin her biri, nabızları hızlandırarak örnek olayların kalp atış hızında bir artışa yol açtı” dedi.

En çok kalori yakan 10 korku filmi ise şöyle: