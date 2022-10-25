Olağanüstü Güneş tutulması ilgiyle karşılandı.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Yılda yalnızca iki kez meydana gelen Güneş tutulması, 25 Ekim 2022'de saat 12:40-15:05 saatleri arasında gerçekleşti. Bu anlar dünyanın her yerinde ilgiyle izlendi ve çok özel fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. İşte o fotoğraflar...