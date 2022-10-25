Olağanüstü Güneş tutulması ilgiyle karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 17:49
<p><strong>EŞSİZ GÖRÜNTÜLER</strong></p> <p>Yılda yalnızca iki kez meydana gelen Güneş tutulması, 25 Ekim 2022'de saat 12:40-15:05 saatleri arasında gerçekleşti. Bu anlar  dünyanın her yerinde ilgiyle izlendi ve çok özel fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. İşte o fotoğraflar...</p>

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Yılda yalnızca iki kez meydana gelen Güneş tutulması, 25 Ekim 2022'de saat 12:40-15:05 saatleri arasında gerçekleşti. Bu anlar  dünyanın her yerinde ilgiyle izlendi ve çok özel fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. İşte o fotoğraflar...

<p><strong>TÜRKİYE</strong></p> <p>Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Katılım sağlayan ziyaretçilere özel teleskoplarla gözlem yaptırıldı. </p>

TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Katılım sağlayan ziyaretçilere özel teleskoplarla gözlem yaptırıldı. 

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RUSYA

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