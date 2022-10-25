25 Ekim güneş tutulması başladı: Güneş tutulması saat kaçta?

25 Ekim 2022 Salı, 13:27

Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'ta başladı ve 15.05’e kadar sürecek.

Bugün gerçekleşen ve ‘parçalı tutulma’ niteliğinde olana tutulma, Avrupa, kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın batısından izlenebiliyor.

3 saat sürecek olan tutulma TÜBİTAK'tan canlı yayımlanıyor.

DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depreminden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti.

Güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var.

Deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını söyledi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda görev yapan Dr. Jeoloji Yük. Müh. Ramazan Demirtaş ise şöyle diyor:

"Güneş tutulması depremi tetiklemez. Deprem ile güneş tutulmasının arasında ilişki yoktur. 25 Ekim 2022 günü de dünyanın herhangi bir yerinde deprem meydana gelebilir."Bugün gerçekleşen ve ‘parçalı tutulma’ niteliğinde olana tutulma, Avrupa, kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın batısından izlenebiliyor.