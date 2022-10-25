Irak’ta güneş tutulması nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak'ın birçok kentinde, güneş tutulması nedeniyle resmi tatil ilan edildi.
Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girerek güneş ışınlarını kısmen ya da tamamen kapatmasıyla meydana gelen güneş tutulması nedeniyle Irak'ın birçok kentinde resmi tatil ilan edildi.
Musul Valiliği'nin resmi tatil ilan etmesinin ardından benzer bir karar Anbar Valiliği'nden de geldi.
Ülkenin güneyinde bulunan Vasıt ve Meysan kentlerinde de öğleden sonra resmi tatil edildiği duyuruldu.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise okullar tatil edildi. IKBY Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili makamların sunduğu talimatlar doğrultusunda bölgede öğleden sonra eğitim öğretim faaliyeti gösteren okullarda resmi tatil ilan edildiği belirtildi.
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