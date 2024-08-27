Türk bilim insanı sıraladı... Bu işaretlere sahipseniz 'Neandertal' geni taşıyorsunuz

'Mağara insanı' olarak da adlandırılan Neandertal türünün soyunun, 40 bin yıl önce tükendiği düşünülüyor. Bugünkü modern insanın ataları olan Homo sapienlerin ise 60 bin yıl önce Afrika’dan Asya’ya, oradan da dünyaya yayılmış olduğu bilim insanları tarafından kabul ediliyor.