Bitki sandılar 'dinozor kuyruğu' çıktı! 'Kehribarın içinde gizli...'

Yayınlanma: 24.08.2024 - 17:09

Güncelleme: 24.08.2024 - 17:17

Olay, 2015 yılında Lida Xing adlı bir araştırmacının, Myanmar'daki bir pazarda 'bir kehribar parçasına' rastlamasıyla başladı.

Biblo olarak satılmak üzere cilalanmış 99 milyon yıllık fosilin bitki materyali içerdiğine inanılıyordu ve oldukça şık bir görünüme sahipti.

Bir şeylerin yanlış olduğunu fark eden Xing, Dexu Paleontoloji Enstitüsü'ne onu satın almasını önerdi.Yakından incelendiğinde, kehribarın içindekinin bir bitki değil, günümüz kuşlarının yakın akrabası genç bir coelurosaur'un tüylü kuyruğu olduğu anlaşıldı.

Xing, kehribarı çıkaran madencinin izini sürerek menşei olan, Myanmar'daki Kachin Eyaleti'ne kadar gitti.

BİLİM TARİHİNDE BİR İLK...

2016 yılında yapılan bir çalışmada, Xing ve ortak yazarlar, turuncu blobun içine bakmak ve içinde sıkışan örneği incelemek için CT taraması ve mikroskobik gözlemler kullandılar.

Çalışmanın eş yazarı Ryan McKellar, 2016 yılında yaptığı açıklamada, “Yeni materyal, bir yavruya ait sekiz omurdan oluşan bir kuyruğu koruyor; bunlar 3 boyutlu ve mikroskobik ayrıntılarla korunmuş tüylerle çevrili” dedi.

McKellar, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaynağından emin olabiliriz çünkü omurlar modern kuşlarda ve en yakın akrabalarında olduğu gibi bir çubuk veya pygostyle şeklinde kaynaşmamıştır. Bunun yerine, kuyruk uzun ve esnektir, her iki yanında tüylerden oluşan omurgalar vardır. Başka bir deyişle, bunların bir kuşun değil, dinozorun tüyleri olduğundan emin olabiliriz."

McKellar o dönemde BBC News'e verdiği demeçte, "İlk kez kehribar içinde korunmuş bir dinozor materyali bulduk" demişti.

NASIL ÖLDÜ?

Araştırmanın ilerleyen safhalarında, kuyruk kütüğüne daha yakından bakıldığında, kemiklerin etrafındaki yumuşak doku tabakasının, örnekte de bulunan hemoglobinden (kanda bulunur) arta kalan bir kalıntı olan demir izlerini koruduğu ortaya çıktı.

Çalışmanın yazarları, dinozorun hala hayattayken reçineye sıkışmış ve bunun sonucunda ölmüş olabileceğini kabul ediyor.

Profesör Mike Benton BBC'ye yaptığı açıklamada, “Bir dinozor kuyruğunun tüm ayrıntılarını; kemiklerini, etini, derisini ve tüylerini görmek ve bu küçük dostumuzun kuyruğunu reçineye nasıl kaptırdığını ve sonra muhtemelen kurtulamadığı için öldüğünü hayal etmek inanılmaz” dedi.