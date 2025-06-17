Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Microsoft'un milyonlarca abonesi bulunan Xbox Game Pass servisine haziran ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı. Bu oyunların ikisi 1 Temmuz'da aboneliğe dahil olacak.
Toplamda 14 yeni oyun dahil olacak. İşte yapılan açıklamaya göre platforma gelecek oyunlar ve tarihleri:
FBC: Firebreak - 17 Haziran
Crash Bandicoot 4: It’s About Time - 17 Haziran
Lost in Random: The Eternal Die - 17 Haziran
Star Trucker - 18 Haziran
Wildfrost - 18 Haziran
REMATCH - 19 Haziran
Volcano Princess - 24 Haziran
Against the Storm - 26 Haziran
Warcraft I: Remastered - 26 Haziran
Warcraft II: Remastered - 26 Haziran
Warcraft III: Reforged - 26 Haziran
Call of Duty: WWII - 30 Haziran
Little Nightmares II - 1 Temmuz
Rise of the Tomb Raider - 1 Temmuz
Daha önce de EA Sports FC 25, Baldur’s Gate ve Baldur’s Gate II, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, Barbie Project Friendship, Kingdom: Two Crowns, The Alters, FBC: Firebreak Crash Bandicoot 4: It’s About Time ve Lost in Random: The Eternal Die oyunları eklenmişti.