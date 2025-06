Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Microsoft'un milyonlarca abonesi bulunan Xbox Game Pass servisine haziran ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı. Bu oyunların ikisi 1 Temmuz'da aboneliğe dahil olacak.

Toplamda 14 yeni oyun dahil olacak. İşte yapılan açıklamaya göre platforma gelecek oyunlar ve tarihleri:





FBC: Firebreak - 17 Haziran

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - 17 Haziran

Lost in Random: The Eternal Die - 17 Haziran

Star Trucker - 18 Haziran

Wildfrost - 18 Haziran

REMATCH - 19 Haziran

Volcano Princess - 24 Haziran

Against the Storm - 26 Haziran

Warcraft I: Remastered - 26 Haziran

Warcraft II: Remastered - 26 Haziran

Warcraft III: Reforged - 26 Haziran

Call of Duty: WWII - 30 Haziran

Little Nightmares II - 1 Temmuz

Rise of the Tomb Raider - 1 Temmuz