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Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

17.06.2025 20:25:00
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Haber Merkezi
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Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik servisine onlarca yeni oyun ekleniyor. Haziran ayının sonuna kadar platforma dahil olacak oyunların tam listesi açıklandı.

Microsoft'un milyonlarca abonesi bulunan Xbox Game Pass servisine haziran ayının sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı. Bu oyunların ikisi 1 Temmuz'da aboneliğe dahil olacak.

Toplamda 14 yeni oyun dahil olacak. İşte yapılan açıklamaya göre platforma gelecek oyunlar ve tarihleri:


FBC: Firebreak - 17 Haziran

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - 17 Haziran

Lost in Random: The Eternal Die - 17 Haziran

Star Trucker - 18 Haziran

Wildfrost - 18 Haziran

REMATCH - 19 Haziran

Volcano Princess - 24 Haziran

Against the Storm - 26 Haziran

Warcraft I: Remastered - 26 Haziran

Warcraft II: Remastered - 26 Haziran

Warcraft III: Reforged - 26 Haziran

Call of Duty: WWII - 30 Haziran

Little Nightmares II - 1 Temmuz

Rise of the Tomb Raider - 1 Temmuz

Daha önce de EA Sports FC 25, Baldur’s Gate ve Baldur’s Gate II, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, Barbie Project Friendship, Kingdom: Two Crowns, The Alters, FBC: Firebreak Crash Bandicoot 4: It’s About Time ve Lost in Random: The Eternal Die oyunları eklenmişti. 

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